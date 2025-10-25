Yaklaşık 70 mağdur, aile üyelerini kaybettiklerini ve ciddi maddi zararlar yaşadıklarını belirterek Shell’e resmi bir mektup gönderdi. “Eylemden Önce Mektup” adı verilen talepte, tatmin edici bir yanıt verilmemesi durumunda Aralık ayında İngiltere’de şirket aleyhine dava açılacağı bildirildi. Talep edilen tazminat miktarı ise açıklanmadı.

Mağdurlardan Trixy Elle, “Hikayemizi Filipinler’in dışına taşımak, tüm dünyaya burada olduğumuzu göstermek istiyoruz. Haklarımız için dik durmalı ve sesimizi yükseltmeliyiz” ifadelerini kullandı. Elle, gelecek ay Brezilya’da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı’na (COP30) katılmayı planladığını da aktardı.

10-21 Kasım tarihleri arasında Belem’de yapılacak COP30, yaklaşık 200 ülkeden hükümet temsilcilerini bir araya getirerek yeni iklim hedeflerinin müzakere edilmesini amaçlıyor.

Rai Tayfunu, Filipinler’de 400’den fazla can kaybına yol açmış ve ülke tarihinin en maliyetli ikinci fırtınası olarak kayıtlara geçmişti.