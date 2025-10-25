Son Mühür - Beşiktaş’ta Rafa Silva gündemi gündeme oturdu. Siyah-beyazlı kulüp, yıldız oyuncunun sakatlığıyla ilgili bir açıklama yapmıştı.

Açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Tümosan Konyaspor’la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva’nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir. Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Yetiştirilmeye çalışılacak

32 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüş süresi de netlik kazandı. Tedavisinin 1 hafta süreceği bildirilen Rafa Silva, siyah-beyazlı ekibin Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Fenerbahçe derbisine ise yetiştirilmeye çalışılacak.