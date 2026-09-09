Son Mühür- İzmir'in Güzelbahçe ilçesinin 11 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerde, gündüz resmi törenlerin ardından akşam saatlerinde fener alayı ve İzmir Pop Orkestrası konseri gerçekleştirilecek.

Fener alayı ve İzmir Pop Orkestrası konseriyle zirveye taşınacak coşku

Güzelbahçe Belediyesi tarafından düzenlenen programda ilk olarak gündüz saatlerinde çelenk sunma töreniyle başlayacak. Akşam programında ise ilçe sakinleri fener alayında bir araya gelecek. Güzelbahçe Maltepe Mahallesi Tabaoğlu Parkı’ndan saat 20:00’de hareket edecek olan fener alayı, İzmir Pop Orkestrası’nın sahne alacağı İsmail Kandemir Sahil Bulvarı Sosyal Etkinlik Alanı’nda son bulacak. Saatler 21.00'i gösterdiğinde ise coşku katalanacak. Pop orkestrasının dinamik performansıyla zirveye taşınacak.

Başkan Vekili Ayşe Akın’dan birlik ve beraberlik çağrısı

Kurtuluş gününü ilk günkü heyecan ve gururla kutlayacaklarını belirterek ilçenin anlamlı gününde sahne alacak İzmir Pop Orkestrasına teşekkür eden Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, "Kurtuluş günümüzün bu anlamlı gecesini fener alayı ve İzmir Pop Orkestrası konseri ile taçlandıracağız. Bu ülke; laik, demokratik, özgür, bağımsız kalacak ve Cumhuriyetin tüm ilkelerini yüzlerce yıl yaşatacaktır. Bu görev hepimizin. Cumhuriyetimizi ve Cumhuriyet devrimlerini korumak için hep beraber mücadele edeceğiz.

Özgürlük ve bağımsızlık en temel ülkümüzdür; bu ülkü kuşaktan kuşağa aktarılacaktır. Atatürk'ün bize emanet ettiği ilke ve devrimlerden asla taviz vermeyeceğiz. Özgürlüğümüz için büyük mücadeleler veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. 11 Eylül Güzelbahçe’mizin kurtuluş günü kutlu olsun. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı günü birlik, beraberlik ve barış içinde kutlamaya davet ediyorum. Bu anlamlı günde bizlerle birlikte olan sahne alacak İzmir Pop Orkestrası’na teşekkür ediyorum" dedi.