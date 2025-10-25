Ligde son iki maçta istediği sonuçları alamayan Menemen FK, deplasmanda Bursaspor’a mağlup olduktan sonra sahasında Kahramanmaraş İstiklalspor’la berabere kalmıştı. Ege temsilcisi, bu kez Gebze deplasmanında 3 puan arayarak çıkışa geçmek istiyor.

Karşılaşmanın hakemi ve maç saati

Alaettin Kurt Stadı’nda oynanacak mücadelede hakem Muhammed Taha Onat görev yapacak. Karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00’te çalacak. İki takım da haftaya galibiyet parolasıyla hazırlanırken, müsabakanın oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor.

Cezalı oyuncular forma giyemeyecek

Menemen FK’da kırmızı kart cezalısı Onur Akdeniz ile sarı kart cezalısı Fırat Arslan, Gebzespor karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör, bu iki önemli eksik nedeniyle kadroda değişikliğe gitmek zorunda kalacak.

Puan durumu ve hedefler

Ligde 15 puanla 8’inci sırada yer alan Menemen FK, alacağı galibiyetle üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Ev sahibi Gebzespor ise 21 puanla 3’üncü basamakta bulunuyor ve şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor.

Menemen FK moral arıyor

Son haftalarda beklenen performansı sergileyemeyen Menemen ekibi, Gebzespor karşısında hem moral hem de puan kazanmanın hesaplarını yapıyor. Teknik ekip, oyuncularına savunma disiplini ve hızlı hücum organizasyonları üzerinde yoğunlaştı.

Gebzespor’un iç saha avantajı

Zirve yarışında iddialı konumda bulunan Gebzespor, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Kocaeli temsilcisi, iç sahada oynadığı maçlarda aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.