İzmir’in Tire ilçesine bağlı Kaplan Dağı, sonbahar döneminde yerli turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. 850 metre rakıma sahip bölge, Tire Ovası’na bakan manzarası ve sessiz köy atmosferiyle son haftalarda artan ziyaretçi sayısıyla öne çıkıyor.

Ulaşım kolay, şehirden uzak ama erişilebilir

Kaplan Dağı’na ulaşım İZBAN hattı üzerinden sağlanıyor. Tepeköy durağında inen yolcular, TCDD bölgesel trenleri veya Tire otobüsleriyle yaklaşık bir saat içinde Tire merkeze varabiliyor. Otogardan her saat kalkan minibüslerle Kaplan köyüne 25 dakikada ulaşmak mümkün. Toplam yolculuk süresi İzmir merkezden yaklaşık 1,5 saat sürüyor.

Sonbaharda sessizlik ve manzara bir arada

Kaplan Dağı ve çevresindeki Büyükkale, Küçükkale, Peşrefli köyleri, yaz aylarının ardından sonbaharda farklı bir atmosfere bürünüyor. Sabah saatlerinde sisin dağların eteklerinden yükseldiği bölgede, kasım ayına kadar hava sıcaklığı gündüz 22, gece 12 derece civarında seyrediyor. Doğaseverler için yürüyüş ve fotoğraf çekimi açısından en uygun zaman sabah saatleri olarak belirtiliyor.

Kahvaltı sofraları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Kaplan Dağı, yöresel ürünlerle hazırlanan köy kahvaltılarıyla da tanınıyor. Teraslardan Tire Ovası manzarası izlenirken, masalarda ev yapımı lor ve keçi peyniri, zeytin, tereyağı, otlu gözleme ve bazlama sunuluyor. Köy kadınlarının hazırladığı incir ve ayva reçelleri, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği ürünler arasında yer alıyor. Öğle saatlerinde ise sac kavurma ve Tire köftesi en çok tercih edilen yemekler olarak öne çıkıyor.

Doğa yürüyüşü için ideal rota

Kaplan’dan Küçükkale yönüne uzanan yaklaşık üç kilometrelik patika, meşe ormanlarının içinden geçerek ziyaretçilere kısa ama etkileyici bir yürüyüş deneyimi sunuyor. Daha uzun rotalar arayanlar için Tire Yaylası–Kaplan hattı, günübirlik yürüyüş için tercih ediliyor.

Çevredeki turistik duraklar dikkat çekiyor

Kaplan’a giden ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri de Tire Pazarı. Her salı kurulan pazar, Ege’nin en büyük üretici pazarlarından biri olarak biliniyor. Reçel, zeytinyağı, lavanta sabunu ve cevizli sucuk gibi yöresel ürünler en çok ilgi görenler arasında. İlçe merkezindeki Tire Müzesi ise Roma dönemine ait mozaikleriyle ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

Köy pazarında el emeği ürünler satışta

Kaplan köy pazarlarında ceviz reçeli, kekik yağı, lavanta sabunu ve yeni hasat zeytinyağı ürünleri yerel halk tarafından satılıyor. Kasım ayının ortalarına doğru kestane ve nar tezgâhları da açılıyor. Ziyaretçiler, bölgeden ev yapımı ürünleri hediyelik olarak tercih ediyor.

Doğaseverlerin yeni tercihi

Kaplan Dağı, İzmir’e yakınlığı ve doğayla iç içe konumuyla hafta sonu tatilleri için yeni bir alternatif oluşturuyor. Özellikle sonbahar döneminde kamp, fotoğrafçılık ve yürüyüş faaliyetleri için uygun şartlara sahip bölge, sessizlik ve doğa turizmi arayanlar için cazip hale geldi.