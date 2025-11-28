Uzmanlık alanı psikoterapi ve klinik psikoloji. Çalışmalarını psikolojik sağlık ve terapi alanında sürdürüyor. Danışanlarına profesyonel destek sağlıyor. Öktem, psikoloji alanındaki akademik ve klinik tecrübesini uygulamalı terapiyle birleştiren bir uzman.

Merve Öktem Kimdir?

Psk. Merve Öktem, psikoloji alanında eğitim aldıktan sonra bütüncül psikoterapi eğitimi alarak profesyonel kariyerine başladı. Spor psikolojisi alanında da uzmanlaşan Öktem, bireysel ve takım terapileri ile çeşitli yaş gruplarına destek veriyor. Psikolojik sorunlara bütüncül yaklaşımı ve spora olan ilgisi, onu alanında farklı kılıyor.

Terapi Yöntemleri ve Danışanlara Sağlanan Destek

Öktem, danışanlarına bilişsel davranışçı terapi ve psikodinamik terapi başta olmak üzere çeşitli psikoterapi yöntemleri sunuyor. Bu yöntemlerle anksiyete, depresyon ve stres gibi yaygın problemler ele alınıyor. Kişiye özel terapi planları geliştirerek, kişilerin ruh sağlığına kalıcı katkılar sağlamayı hedefliyor. Ayrıca çift terapisi ve aile terapilerinde de hizmet veriyor.

Ruh Sağlığının Önemi ve Toplumsal Katkılar

Günümüzde ruh sağlığına verilen önem artarken, Psk. Öktem’in çalışmaları bu alandaki farkındalığı güçlendiriyor. Travma sonrası destek ve psikolojik iyileşme süreçlerinde yaptığı katkılar, bireylerin sosyal ve kişisel yaşam kalitesini yükseltiyor. Psikoterapinin yaygınlaşmasıyla, toplumun genel refahına da olumlu etkiler sağlanıyor.