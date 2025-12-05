Türkiye genelinde son aylarda artan ATM dolandırıcılıkları, özellikle kartın cihaz tarafından yutulduğu anlarda paniğe kapılan vatandaşların yaptığı kritik bir hataya dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, bu panik anında atılan yanlış adım, dolandırıcıların en sık kullandığı yöntemi devreye sokuyor ve hesapların dakikalar içinde boşaltılmasına zemin hazırlıyor.

Dolandırıcılar ATM üzerindeki sahte numaralarla tuzak kuruyor

Uzmanlar, dolandırıcıların bankalara ait ATM’lerin üzerine sahte müşteri hizmetleri numaraları yapıştırdığını belirtiyor. Kartı yutan cihazın başında ne yapacağını bilemeyen kişiler, ATM’nin üzerinde gördüğü bu numarayı aradığında karşısına kendisini banka görevlisi gibi tanıtan kişiler çıkıyor.

Güven kazanan dolandırıcılar, “kartı kurtarmak için gerekli” bahanesiyle kimlik bilgileri, kart numarası ve SMS doğrulama kodu istiyor. Bu bilgilerin paylaşılmasıyla birlikte vatandaşın hesabının dakikalar içinde boşaltıldığı ifade ediliyor.

Kart yutmanın nedeni çoğu zaman teknik oluyor

Uzmanlara göre ATM’lerin kartı yutmasının temel sebepleri büyük oranda teknik aksaklıklardan ibaret. Kartın kullanım süresinin dolması, manyetik şeridin zarar görmesi, şifrenin arka arkaya hatalı girilmesi ya da cihazın güvenlik amacıyla kendini kilitlemesi bu nedenlerin başında geliyor.

Yani kart yutulması çoğunlukla bir dolandırıcılık girişiminin değil, teknik bir sorunun sonucu. Ancak panik halinde yapılan yanlış hamleler dolandırıcıların işini kolaylaştırıyor.

Kart yutulduğunda yapılacak en doğru adım resmi hattı aramak

Uzmanlar, ATM kartı yutulduğunda kesinlikle cihazın üzerinde bulunan herhangi bir numaranın aranmasını önermiyor. Sadece bankanın resmi müşteri hizmetlerinin aranması, mobil bankacılıktaki kart işlemleri bölümüne girilerek kartın derhal kapatılması ve mümkünse en yakın şubeye başvurulması tavsiye ediliyor.

Yetkililer, artan vakalar sonrası yaptıkları açıklamada, “Panik, dolandırıcıların en güçlü silahıdır. Kimseye şifre, kart bilgisi ya da SMS doğrulama kodu verilmemelidir” ifadelerini kullandı.