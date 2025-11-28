DEM Parti'de milletvekili danışmanı olarak çalışan Dilan Karaman, toplumsal duyarlılık içeren projelerle dikkat çekiyordu. Karaman, 11 Kasım'dan beri Diyarbakır'daki bir hastanede yoğun bakımda tedavi görüyordu. Kuzeni Remzi Kuroğlu, ölümünü kalp krizi olarak duyurdu ve sosyal medyada "Güler yüzüyle, iyi kalpliliği ve mücadelesiyle herkesin gönlünde yer etmiş özel bir insandı" diyerek üzüntüsünü ifade etti. Ancak ölüm nedeni etrafında çelişkili iddialar ortaya çıktı.

Şüpheli Ölüm İddiaları

Ölüm haberi sonrası intihar ettiği yönünde iddialar sosyal medyada yayıldı. Kamuoyuna kalp krizi olarak yansıyan süreç, uzun süreli yoğun bakım tedavisine rağmen ani ölüm şeklinde açıklanması nedeniyle soru işaretleri yarattı. Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, bu durumu şüpheli olarak nitelendirdi ve etkin soruşturma çağrısı yaptı.

Baro ve Örgütlerin Tepkileri

Diyarbakır Barosu, Karaman'ın kadın özgürlük mücadelesinin aktif bir öznesi olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de kadınların şüpheli ölümlerinin çoğunlukla intihar veya ani ölüm olarak kayda geçtiğini belirtti. TJA ve DEM Parti Kadın Meclisi de sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı. Bu ölümlerin toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve cezasızlık politikalarıyla ilişkili olduğu ifade edildi.

Cenaze ve Kamuoyu Yankıları

Karaman, memleketi Van'da Akköprü Mezarlığı'na defnedildi, taziyesi Karşıyaka Camisi'nde kabul edildi. Gazetecilik camiası ve kadın hareketi büyük üzüntü yaşadı. Ölümün arka planındaki detayların şeffaf soruşturmayla aydınlatılması talebi giderek büyüyor.

Karaman'ın çalışmaları, ekoloji, hayvan hakları ve siyasi mücadelelerde iz bıraktı. Bu olay, basın ve kadın örgütlerini harekete geçirerek benzer vakaların önlenmesi için tartışmaları alevlendirdi.