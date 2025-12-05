Kredi kartı kullanımının hızla arttığı bir dönemde finans ve siber güvenlik uzmanları, özellikle gece yapılan ödemeler konusunda dikkat çekici bir uyarıda bulunuyor. Bankacılık sistemlerinin en yoğun bakım ve güncelleme süreçlerine girdiği 00.00 ile 03.00 saatlerinde kart işlemlerinde hata oranının belirgin şekilde yükseldiği ifade ediliyor.

Gece yarısından sonra teknik arızalar artıyor

Uzmanlara göre bu zaman diliminde yapılan ödemelerde sistemsel takılmalar ve gecikmeler daha sık yaşanıyor. İşlemin geç onaylanması nedeniyle çift çekim veya beklenenden daha yüksek tutar yansıması mümkün olabiliyor. Ayrıca provizyon hataları, ücretin daha sonra sürpriz şekilde ekstreye düşmesine neden olabiliyor. Bu durum, kullanıcıların sabah uyandığında hesaplarında beklenmedik hareketlerle karşılaşmasına yol açıyor.

Dolandırıcılar için en uygun zaman dilimi olarak görülüyor

Bankacılık sistemlerinin gece yoğun bakımda olması, siber dolandırıcıların işini kolaylaştırıyor. Özellikle internet alışverişlerinde sahte sitelerin devreye girmesi, kullanıcı dikkatsizliğinin artması ve kimlik bilgisi çalınma girişimlerinin çoğalması bu saatlerin riskini artıran unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle uzmanlar, internet ödemelerinin mümkün olduğunca gündüz ve yoğun güvenlik kontrollerinin aktif olduğu saatlerde yapılmasını tavsiye ediyor.

Bankalardan örtülü uyarı niteliğinde açıklamalar geliyor

Bazı bankalar, sistem yoğunluğu nedeniyle gece işlemlerinde hata oranlarının yükseldiğini belirterek kullanıcıları dolaylı yoldan uyarıyor. Resmî bir yasak bulunmamakla birlikte tüm değerlendirmeler aynı noktaya işaret ediyor: Zorunlu haller dışında gece kredi kartı ile ödeme yapılmaması öneriliyor.

Sabah ekstre kontrolü olası kayıpları önlüyor

Gece ödeme yapmak durumunda kalanların ise sabah saatlerinde mutlaka kart hareketlerini kontrol etmeleri isteniyor. Çünkü bu zaman diliminde yapılan işlemlerde çift çekim, fazla provizyon ya da iptal edilmiş bir işlemin ücretinin sonradan yansıması gibi sorunlar daha sık ortaya çıkıyor. Uzmanlar, bu nedenle gece saatlerinde yapılan ödemelerin yüksek risk taşıdığını ve vatandaşların temkinli hareket etmesi gerektiğini vurguluyor.