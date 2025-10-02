Son Mühür- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 26 Eylül haftasına ait rezerv verilerini açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası’nın toplam brüt döviz ve altın rezervleri 182,95 milyar dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Bir önceki hafta 178,85 milyar dolar olan brüt rezervler, hem döviz hem de altın rezervlerindeki artışla yükseliş kaydetti.

Döviz ve altın rezervlerinde artış

Rezerv detaylarına bakıldığında, döviz rezervleri 85,10 milyar dolardan 86,70 milyar dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 93,75 milyar dolardan 96,25 milyar dolara çıktı. Swap işlemleri hariç net rezerv ise 53,1 milyar dolardan 57,2 milyar dolara yükseldi. Bu artış, Merkez Bankası’nın rezerv yönetiminde attığı adımların etkili olduğunu gösteriyor.

Net rezervler güç kazandı

TCMB’nin net döviz rezervleri de yükseliş trendini sürdürdü. Son verilerle birlikte net rezervler, 70,40 milyar dolardan 72,72 milyar dolara çıktı. Uzmanlar, bu artışın, merkez bankasının son dönemde aldığı önlemlerin rezerv birikimine doğrudan katkı sağladığını belirtiyor.

Finansal güvene katkı

Son haftalarda istikrarlı şekilde artan TCMB rezervleri, finansal piyasalarda güvenin pekişmesine katkıda bulunuyor. Ayrıca, Türkiye’nin dış finansman kapasitesinin güçlendiğine işaret eden bu yükseliş, ekonomik göstergelerdeki olumlu tabloyu destekliyor.