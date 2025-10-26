Son Mühür- Van İş Adamları Derneği'nin (VİŞAD) onursal başkanı Ahmet Fatih Hatunoğlu, Deprem konusunda ilk görüşlerine başvurulan isimler arasında yer alan Prof. Dr. Naci Görür'e tepki gösterdi.

Tepkinin nedeni, Prof. Görür'ün Türkiye'nin kuruma tehlikesi geçiren gölleriyle ilgili yaptığı açıklamalardı.

Göl sularını kullanan dev şirketlere yönelik herhangi bir açıklama yapmayan Prpf. Görür'ün iklim değişikliği ve tarımsal sulamayı sorumlu gösteren açıklaması VİŞAD Başkanı Hatunoğlu'nu kızdırdı.

Sermayenin çıkarlarını perdelemek...



''Bilim insanı olarak konuşup sermayenin çıkarlarını perdelemek, gerçeğin en sinsi kuraklığıdır.'' vurgusunda bulunan Hatunoğlu,

''İklim safsatasına ve tarımsal sulama bahanesine de sığınmayın lütfen.

Bu göller ne iklimle kurudu, ne de çiftçinin tarlasını sulamasıyla.

Bu, insan eliyle yapılmış bir talanın, rant uğruna doğaya vurulan darbelerin sonucudur.

Belki de göllerin kurumasından önce, vicdanların kuruduğunu konuşmalıyız.

Göllerimiz, topraklarımız, ormanlarımız; sizin danışmanlık verdiğiniz şirketlerin kazma sesleriyle yankılanıyor.

Siz önce o sesleri susturun da, biz de samimiyetinize inanalım.'' mesajı verdi.



Naci Görür ne demişti?



Prof. Dr. Naci Görür Türkiye'deki göllerin kurumasıyla ilgili değerlendirmesinde,

''Göller oluşları itibariyle kurumaya mahkumdurlar. Ancak iklim, devamlı beslenme ve bilinçli kullanma ile ömürleri uzar.

Bizdeki kullanım, tarım, sulama ve iklim, maalesef, kurumalarına yol açmaktadır. Yalnızca bazı sektörleri suçlayacağımıza, bütün varlığımız ve gücümüz ile göllerimizin yok olmasını engellemeli ve ömürlerini uzatmalıyız.'' mesajı vermişti.