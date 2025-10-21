Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) 2025 maaş promosyonu ihalesi, 21 Ekim 2025 Salı günü saat 14:30'da gerçekleştirildi. İhale, Emniyet Teşkilatı ve Polis Radyosu üzerinden canlı yayınlandı. Tüm emniyet personelinin yakından takip ettiği ihalede, sendikaların talepleri ve banka teklifleri detaylı şekilde ele alındı.

Polis banka promosyonu ihalesi

Emniyet Teşkilatı Sendikası, yeni promosyon dönemi için 270.000 TL tutarında peşin ödeme talep etti. Bunun yanında, promosyon yerine alternatif olarak personele 600.000 TL sıfır faizli kredi seçeneği sunulması önerildi. İhale şartnamesinde 164.440 TL taban fiyat belirlenmesi talebi de gündeme getirildi. Bankalar ise bu rakam üzerinden tekliflerini sundu.

Mevcut banka promosyonu anlaşmasının Kasım 2025’te sona ereceği ve yeni anlaşmanın hemen ardından yürürlüğe gireceği açıklandı. Resmi ihale sonucuna dair EGM tarafından kesinleşen bir tutar henüz duyurulmadı. Ancak ihalenin tamamlanmasıyla birlikte protokolün hemen imzalanması ve ödemelerin en geç Kasım ayının ikinci haftasında personelin hesaplarına peşin olarak aktarılması bekleniyor. Promosyon miktarı ve ödemelerin günü, ihaleyi kazanan bankayla yapılan resmi protokolün ardından netleşecek.

Özetle, polis maaşı promosyonunda 2025 için talep edilen rakam 270.000 TL olarak duyuruldu, ihale sonucunun resmi açıklaması ve kesin ödeme tarihi önümüzdeki günlerde EGM tarafından paylaşılacak.

İhale sonrası net promosyon tutarı ne zaman açıklanacak

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2025 maaş promosyonu ihalesi, 21 Ekim tarihinde gerçekleştirildi. Net promosyon tutarının açıklanması için ihaleyi kazanan bankayla resmi protokolün imzalanması gerekiyor. Promosyon miktarı ve ödeme tarihi, EGM tarafından yapılacak duyuruyla kesin olarak paylaşılacak. Mevcut bilgilere göre, promosyon tutarının ihale sonuçlandığı günlerden itibaren en geç Kasım ayı içinde resmi olarak açıklanması ve ödemelerin de Kasım ayının ikinci haftasında personele peşin olarak yatırılması bekleniyor. Yeni protokol, eski banka anlaşması sona erdiğinde yürürlüğe girecek ve tutar netleştiğinde EGM bu bilgiyi resmi kanallarından yayınlayacak.