Bu güncellemeyle kulaklık; uyarlanabilir ses (Adaptive Audio), ani yüksek sese karşı koruma (Loud Noise Protection), baş hareketleriyle kontrol ve Gemini Live sohbetlerinde gürültülü ortam filtresi gibi birçok yenilik sunmaya başladı. Güncelleme, Android 6.0 ve üzeri yüklü telefonlarla uyumlu olarak tüm Pixel Buds Pro 2 kullanıcılarına aşamalı olarak dağıtılıyor.

Pixel Buds Pro 2 yeni özellikler kazandı

Uyarlanabilir Ses, kullanıcının bulunduğu ortamın sesini dinleyerek dışarıdan gelen gürültüyü otomatik olarak azaltıyor ve kulaklığı çevredeki durumlara uygun bir şekilde ayarlıyor. Böylece yürüyüşte, spor salonunda ya da toplu taşımada ortamdaki sesleri tamamen duymadan müzik ve içerik keyfine devam edilebiliyor. Ani yüksek sese karşı koruma özelliği sayesinde, siren veya inşaat gürültüsü gibi ani sesler otomatik olarak kısılıyor ve kulak sağlığı destekleniyor.

Baş hareketleriyle kontrol özelliği, çağrı ve mesaj yanıtlarında tamamen eller serbest bir deneyim sağlıyor. Telefona dokunmaya gerek kalmadan, başınızı sallayarak gelen aramayı cevaplamak ya da metin mesajı göndermek mümkün. Ayrıca Gemini Live dijital asistana gürültülü ortamlarda net komut verilebiliyor; gelişmiş ses işleme teknolojisi sayesinde arka plan gürültüsü filtrelenip sadece kullanıcı sesi öne çıkıyor.

Bu yeni yazılım güncellemesini kulaklıklar, şarj kutusuna takılıyken otomatik olarak indirebiliyor ya da Google Pixel Buds uygulaması içinde manuel olarak başlatmak mümkün. Güncellemenin tüm detayları ve adımları uygulama ayarlarında yer alıyor. Pixel Buds Pro 2, yeni eklenen bu akıllı özelliklerle hem güvenli dinleme hem de kolay kullanım açısından öne çıkıyor.