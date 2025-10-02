Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Türkşeker tarafından açıklanan şeker pancarı alım fiyatları üzerinden iktidarı eleştirerek konuyla ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Erhan Adem: Bu rakam, sadece kâr değil, ayakta kalabilmenin alt sınırıdır

Türkşeker tarafından açıklanan fiyatların pancar üreticisinin beklentilerini ve ekonomik gerçekleri karşılamadığını savunan CHP’li Erhan Adem, “Türkşeker tarafından 2025 ürünü için açıklanan ton başına 2.975 TL’lik şeker pancarı alım fiyatını kabul edilemez bulduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Bu fiyat, kota tamamlama primi dahil olarak sunulmuş, ancak çiftçinin gerçek maliyetlerini, emeğini ve yaşam mücadelesini göz ardı eden bir rakamdır.

Tarım sektörünün her alanında olduğu gibi pancar üretiminde de derin bir kriz yaşanırken, hükümetin ve ilgili kurumların bu krizi görmezden gelerek çiftçiyi kaderine terk etmesi kabul edilemez. Son bir yılda gübre fiyatları %110, mazot fiyatları %95, sulama ve enerji maliyetleri %120 oranında artmıştır. Tarım ilacı, tohum, işçilik ve nakliye giderleri de katlanarak büyümüştür.

Üreticiler artık bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine borçla üretim yapar hale gelmişken, bu koşullarda belirlenen alım fiyatı çiftçinin üretim yapmasını değil, üretimden çekilmesini teşvik eder niteliktedir. Açıklanan 2.975 TL’lik fiyat, pancar üreticisinin beklentisini ve ekonomik gerçekleri karşılamamaktadır. CHP olarak yapılan saha çalışmalarında ve çiftçi buluşmalarında edindiğimiz verilere göre, pancar üreticisinin zarar etmeden üretim yapabilmesi için gereken asgari fiyat ton başına 3.500 TL’dir. Bu rakam, sadece kâr değil, ayakta kalabilmenin alt sınırıdır.” diye konuştu.

“Büyük bir tehdit altına girmiştir”

Ayrıca söz konusu oranların sadece çiftçileri değil aynı zamanda Türkiye’nin yerli şeker sanayisini de büyük bir tehdit altına aldığını belirten CHP’li Adem, şu ifadeleri kullandı: “Bu kararla birlikte sadece çiftçimiz değil, Türkiye’nin yerli ve milli şeker sanayisi de bir kez daha büyük bir tehdit altına girmiştir. Hatırlatmak isteriz ki şeker pancarı, Türkiye’de hem gıda sanayiinde hem de hayvancılıkta büyük öneme sahiptir. Pancar sadece şeker değil; küspeyle hayvancılığı, melasla yem sektörünü destekleyen, stratejik bir üründür.

Ancak uygulanan politikalar sonucunda pancar ekim alanları her geçen yıl daralmış, pancar üreticisi alternatif ürünlere ya da tamamen üretimden çekilmeye yönelmiştir. Bu durum, sadece gıda güvenliğimizi değil, kırsalda sosyal dengeleri de bozmaktadır. AK Parti iktidarının tarım politikaları, çiftçiyi desteklemekten uzak, ithalata ve günü kurtarmaya yönelik bir anlayışla şekillenmektedir.

Çiftçiyi maliyetin altında fiyatlara mahkûm eden bu düzen, milyonlarca insanın geçimini tehdit etmektedir. Hükümet, halkı üretimden uzaklaştırmakta, tarımı büyük şirketlerin ve ithalat lobilerinin insafına bırakmaktadır. Tarım sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir sektördür. Bugün pancarı unutanlar, yarın şekeri de ithal etmek zorunda kalacaktır.”