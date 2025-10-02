Son Mühür- Son üç gündür devam eden düşüş trendini kıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,89 değer kazanarak 11.220,22 puandan tamamladı.

Endeks haftanın dördüncü işlem günü olan 2 Ekim Perşembe gününe yüzde 0.03'lük yükselişle 11.223 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, 11.100 ve 11.200 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

ABD ekonomisinde soğuma işaretleri...



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, hükümetin kapanmasının ABD'de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesine hafif bir darbe vuracağına dikkat çekerken Fitch Ratings, ABD'de federal hükümetin kapanmasının, ülkenin kredi notu üzerinde kısa vadede bir etkisi olmayacağını savundu.

ABD'de özel sektör istihdamının eylülde artış beklentilerinin aksine 32 bin kişilik azalması ekonomideki soğumayı gözler önüne serdi.

Fed'in faiz indirimine yönelik beklentiler yükseliyor.

Dün, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan S&P 500 endeksi yüzde 0,34, Nasdaq endeksi yüzde 0,42 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,09 değer kazandı.

Asya borsalarında pozitif bir hava var.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7 yükselişle işlem görüyor.



Bitcoin, altın ve petrolde tablo ne?..



Ons altın 3.870 dolara, gram altın 5.177 TL'den satışa sunuluyor.

Brent petrol 65.66 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin 118.566 dolara kadar yükselmiş durumda.