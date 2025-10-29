Son Mühür- Hindistan'la yaşadığı savaştan moralli ayrılan Pakistan bu kez komşusu Afganistan'la sorun yaşıyor.

Her iki taraftan can kaybına neden olan çatışma sürecinin ardından iki ülkeden heyetler çatışmaları bitirebilme adına İstanbul'da bir araya gelmişti.



İstenen sonuç çıkmadı...



Pakistan tarafı, Afganistan'ın bazı "terör grupları tarafından topraklarının bir üs olarak kullanılmasını engellemediğini" öne sürerek müzakerelerin başarısızlığını ilan etti.

Afganistan hükümeti sözcüsü Zebihullah Mücahid, Afganistan topraklarında hiçbir terör örgütünün üslenmediğini ve komşu ülkelere tehdit arz etmediğini vurguladı.

Gazeteci İsmail Çoktan,

Pakistan Savunma Bakanı Ataullah Terrar'ın sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, Afganistan'ı tehdit ederek, "Taliban yönetimini yok etmek ve bağlılarını dağlara sığınmaya mecbur bırakmak için envanterimizden çok küçük bir kısmı kullanmamız yeterli olacak" dediğini aktardı.



İki ülke arasında ne yaşanmıştı?



Pakistan ve Afganistan arasında devam eden sınır anlaşmazlığı Ekim ayında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Pakistan hükümeti, Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) grubunun Afganistan'daki üslerinden kendi ülkesine yönelik saldırılarda bulunduğunu öne sürerken Taliban iddiaları reddetmişti.

Pakistan hava kuvvetlerinin başkent Kabil'i bombalamasının ardından taraflar çatışmatı sonlandırmak için İstanbul'da bir araya gelmişti.

Pakistan, Afganistan ile 2.600 km'lik bir sınırı paylaşıyor. Durand Hattı olarak da bilinen bu sınır, 1893'te İngilizler tarafından keyfi olarak çizilmişti.

