Son Mühür - Uluslararası haber ajansı AP’nin aktardığı bilgilere göre, ABD’li federal ajan Edwin Lopez, yaklaşık iki yıl önce gerçekleştirilen gizli bir görüşmede, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun pilotu Bitner Villegas’a dikkat çekici bir teklif sundu. Lopez, Villegas’tan Maduro’nun uçağını, ABD’li yetkililerin müdahale edebileceği bir rotaya yönlendirmesini istedi. Ajanın pilotu ikna etmek için “çok zengin olabilirsin” ifadelerini kullandığı belirtildi. Görüşme gergin bir atmosferde geçse de Villegas, toplantıdan ayrılmadan önce Lopez’e telefon numarasını vererek olası bir iş birliği ihtimalini tamamen kapatmadı.

Operasyon başarısız oldu

AP’nin elde ettiği belgelere göre, yaklaşık 16 ay süren gizli operasyon planı sonunda başarısızlıkla sonuçlandı. Bu girişim, Washington’un uzun zamandır Maduro yönetimini devirmeye yönelik politikalarının ve Caracas’ı “uyuşturucu kaçakçılığı, terör gruplarıyla iş birliği ve Küba’ya destek” iddialarıyla hedef alan stratejisinin bir parçasıydı. Temmuz ayında emekli olmasına rağmen ajan Edwin Lopez’in, pilot Bitner Villegas ile şifreli bir mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişimini sürdürdüğü öğrenildi. İkna etmeye çalıştı

Lopez’in pilotu ikna etme çabası, adeta bir casusluk gerilimi senaryosunu andırıyordu: Lüks özel jetler, havaalanı hangarında gizli buluşmalar ve Maduro’nun yakın ekibinden kritik temaslar sürecin parçasıydı. AP’nin aktardığı bilgilere göre, planın son aşamalarında pilotun sadakatini sorgulatmayı amaçlayan yeni bir entrika bile gündeme geldi.

“Cevabınızı bekliyorum...”

AP, raporda adı geçen kişilerin tümünün kimliklerinin gizli tutulduğunu vurguladı. Habere göre, bu kişiler ya konuşma yetkisine sahip değildi ya da cezalandırılma korkusu taşıyordu. Ayrıca AP, Edwin Lopez ile Maduro’nun pilotu arasındaki yazışmaları inceleyip doğruladığını duyurdu. Mesajlaşmalardan birinde Lopez, 7 Ağustos’ta pilota “Cevabınızı bekliyorum” yazmış ve ABD Adalet Bakanlığı’nın, Maduro’nun başına konan ödülü 50 milyon dolara çıkardığını duyuran basın açıklamasının bağlantısını paylaşmıştı. 57 kişi öldü Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesinin ardından Washington’un Maduro’ya karşı sert bir tutum benimsediği belirtiliyor. Bu yaz, ABD, Venezuela’dan kokain kaçırdığı iddia edilen balıkçı teknelerine yönelik operasyonlar için Karayipler’e binlerce asker, savaş gemisi ve saldırı helikopteri sevk etti. ABD ordusunun gerçekleştirdiği 13 ayrı operasyonda, çoğunluğu Pasifik’in doğusunda olmak üzere en az 57 kişi yaşamını yitirdi. Son günlerde bölgeye B-1 Lancer bombardıman uçakları da gönderildi ve ABD medyasına göre 6.500 asker olası bir operasyon için hazır bekletiliyor.