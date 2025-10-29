Pakistan’ın kuzeybatısındaki Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde, ordu güçleriyle Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) militanları arasında şiddetli çatışma çıktı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi’nden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, operasyon sırasında 6 asker hayatını kaybetti, 7 militan etkisiz hale getirildi.

Dogar bölgesinde yoğun çatışma

ISPR tarafından yapılan açıklamada, çatışmanın Dogar bölgesinde meydana geldiği bildirildi.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin TTP militanlarının bölgede faaliyet gösterdiğine dair alınan istihbarat üzerine harekete geçtiğini belirtti.

“Teröristlerin bulunduğu alan tespit edilince güvenlik güçleri bölgeyi kuşattı. Çıkan çatışmada 24 yaşındaki Yüzbaşı Noman Saleem ile birlikte 5 askerimiz şehit oldu. Çatışmada 7 terörist etkisiz hale getirildi.”

Açıklamada, bölgede kalan diğer militanların etkisiz hale getirilmesi için operasyonların devam ettiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Zardari’den başsağlığı mesajı

Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari, hayatını kaybeden askerler için taziye mesajı yayımladı.

Zardari, güvenlik güçlerinin terörle mücadelede gösterdiği fedakarlığın ülke tarihine altın harflerle yazıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Silahlı kuvvetlerimizin cesareti ve kararlılığı, Pakistan’ın geleceğini güvence altına almaktadır. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyor, terörle mücadeledeki azmimizi bir kez daha yineliyorum.”

Sınır ötesi terör tehdidi artıyor

Pakistan, özellikle son iki yılda Afganistan sınırında artan terör saldırılarıyla mücadele ediyor.

2021 yılında Taliban’ın Afganistan’da iktidarı ele geçirmesinin ardından, Pakistan genelinde sınır ötesi saldırılarda büyük artış yaşandığı belirtiliyor.

İslamabad yönetimi, Afganistan’daki Taliban hükümetine, ülkede faaliyet gösteren TTP ve diğer silahlı grupları kontrol altına alması çağrısında bulunmuştu. Ancak bu çağrılar sonuçsuz kalırken, iki ülke arasında diplomatik gerilimler tırmanmaya devam ediyor.