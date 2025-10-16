Kenya’nın eski Başbakanı Raila Odinga’nın cenaze töreninde ülke karıştı. Binlerce kişinin katıldığı anma etkinliğinde polisle kalabalık arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçlerinin havaya ateş açması ve göz yaşartıcı gaz kullanması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hindistan’da hayatını kaybetti, naaşı Kenya’ya getirildi

Kenya siyasetinin önemli isimlerinden ve muhalefetin önde gelen liderlerinden Raila Odinga, bir süredir tedavi gördüğü Hindistan’daki hastanede dün yaşamını yitirdi. Odinga’nın naaşı aynı gün Kenya’ya getirildi ve başkent Nairobi’deki Kasarani Stadyumu’nda halkın ziyaretine açıldı.

Kalabalık kontrolden çıktı, polis havaya ateş açtı

Stadyuma akın eden binlerce kişi, Odinga’ya son kez veda etmek için tribünleri doldurdu. Ancak bir süre sonra kalabalıktan bazı kişilerin törenin “yasaklı alanlarına” girmeye çalıştığı bildirildi. Kenya güvenlik yetkilileri, kalabalığı kontrol altına almak amacıyla havaya ateş açtı. Yetkililer, olayın büyümesini önlemek için bu müdahalenin “güvenlik tedbiri” olduğunu savundu.

Polis protestoculara sert müdahalede bulundu

Stadyumun dışında toplanan vatandaşlar, polisin tutumunu protesto etti. Kalabalığın bir kısmı stadyum kapılarını zorlayarak içeri girmeye çalışınca polis, göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Kenya basını, çıkan arbede sırasında en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda vatandaşın ise yaralandığını duyurdu.

Tören alanı boş kaldı

Kenya basınındaki haberlere göre, yaşanan şiddet olayları nedeniyle Kasarani Stadyumu’ndaki ziyaret alanı büyük ölçüde boşaldı. Güvenlik güçleri, alanı tamamen kontrol altına almak için töreni kısa süreliğine durdurdu.