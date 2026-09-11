Uzun ve yorucu bir çalışma döneminin ardından kamu personeli olma hayali kuran adaylar için en önemli virajlardan biri bu hafta sonu dönülüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) koordinasyonunda yürütülen süreçte, lisans düzeyindeki KPSS Alan Bilgisi oturumları büyük bir heyecanla bekleniyordu. Sınav gününe kısa bir süre kala adayların hangi okul ve salonlarda ter dökeceğini netleştiren giriş belgeleri nihayet sistemdeki yerini aldı. Bina kapılarının kapanış saatleri, oturum planlaması ve zorunlu evraklar gibi detaylar ise adayların hata yapmaması gereken hassas noktalar olarak öne çıkıyor.

ZORLU MARATON NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Adayların mesleki yeterliliklerini ölçecek olan KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları, 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde üç ayrı oturum şeklinde organize edilecek. Cumartesi sabahı Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testleriyle başlayacak olan sınav heyecanı, öğleden sonra Hukuk, İktisat ve Maliye branşlarıyla devam edecek. Pazar sabahı ise İşletme, Muhasebe ve İstatistik testleri uygulanarak hafta sonu tamamlanmış olacak. Sabah oturumlarında ziller saat 10.15'te çalarken, öğleden sonraki oturumda sınav 14.45'te uygulanacak.

BİNA GİRİŞLERİNDE 15 DAKİKA KURALINA DİKKAT

Geçmiş yıllarda pek çok adayın mağduriyet yaşamasına neden olan geç kalma durumu, ÖSYM'nin taviz vermediği kuralların başında geliyor. Belirlenen sınav başlama saatinden tam on beş dakika önce bina ana kapıları kapatılarak içeriye alımlar tamamen durduruluyor. Buna göre;

Cumartesi ve pazar sabahı yapılacak oturumlar için adayların en geç saat 10.00 'da binalara girmiş olması gerekiyor.

Cumartesi günü öğleden sonra düzenlenecek ikinci oturum için ise kapılar saat 14.30'da kilitlenecek.

Sınav merkezlerinin erken saatlerde ziyaret edilmesi ve ulaşım planlamasının doğru yapılması büyük önem taşıyor.

SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR VE ZORUNLU EVRAKLAR NELER?

Hafta sonu ter dökecek memur adayları, sınav yerlerini gösteren belgelere ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden dijital ortamda ulaşabiliyor. Sistem ekranına T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak fotoğraflı sınav giriş belgesinin çıktısı hızlıca alınabiliyor. Sınav salonuna alınabilmek için bu belgenin yanında mutlaka geçerliliği devam eden, üzerinde güncel fotoğraf bulunan bir T.C. Kimlik Kartı veya pasaport ibraz edilmesi gerekiyor. Ehliyet veya farklı kurum kimlikleri giriş için kesinlikle kabul edilmiyor.