Son Mühür- 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin üçüncü haftasında A Milli Takım, Bulgaristan deplasmanında sahaya çıktı. Sofya’daki yoğun taraftar desteğine rağmen ay-yıldızlılar rakibini farklı skorla geçerek grup liderliğine yükseldi.

Arda Güler’den erken gol: Türkiye öne geçti

Karşılaşmanın 11. dakikasında Hakan Çalhanoğlu’nun pasında topu ağlara gönderen Arda Güler, millileri 1-0 öne geçirdi. Bulgaristan ise 13. dakikada Radoslav Kirilov’un ayağından bulduğu golle skoru eşitledi.

İlk yarıda iki takım da hızlı bir oyun sergiledi ancak pozisyonlardan gol çıkmadı. Türkiye’nin savunmadaki dikkatli oyunu ve orta saha hakimiyeti fark yaratırken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı fırtına gibi: Üst üste dört gol

İkinci yarının hemen başında Bulgar savunmacı Viktor Popov’un kendi kalesine attığı gol Türkiye’yi yeniden öne geçirdi.

Ardından 52. dakikada Arda Güler’in pasında Kenan Yıldız, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Bu golden sadece dört dakika sonra sahneye yine Kenan çıktı ve durumu 4-1 yaptı. Dakikalar 65’i gösterdiğinde Zeki Çelik, Arda Güler’in asistinde topu ağlarla buluşturdu.

90. dakikada gelen gol ile maç 1-6 bitti

Teknik direktörün yaptığı değişiklikler Türkiye’yi diri tuttu. 63. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız’ın yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci ve Salih Özcan takıma dinamizm kazandırdı.

Son dakikalarda oyuna giren Oğuz Aydın ve Deniz Gül de etkili oldu. 90. dakikada İrfan Can Kahveci’nin attığı gol, maçın skorunu belirledi: 1-6

Arda Güler’den üç asist, Kenan Yıldız’dan duble

Maçın yıldızı şüphesiz Arda Güler oldu. Genç oyuncu, Zeki Çelik ve Kenan Yıldız’ın gollerinde üç asist birden yaparak performansıyla büyük alkış topladı. İki gol atan Kenan Yıldız ise hücum hattında fark yarattı ve maçın “en etkili ismi” seçildi.

Savunma hat vermedi, kaleci güven verdi

Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakcı savunmada rakibe geçit vermezken, kaleci Uğurcan Çakır önemli kurtarışlara imza attı. Bulgaristan’ın ikinci yarıdaki girişimleri sonuçsuz kaldı.

Türkiye liderlik koltuğunda

Bu sonuçla Türkiye, grup puanını 7’ye yükseltti ve averajla liderliğe oturdu. Ay-yıldızlılar, bir sonraki maçta evinde Sırbistan’ı ağırlayacak.