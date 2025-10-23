Son Mühür- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Norveç ekibi Bodo Glimt’i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada attığı iki golle galibiyetin mimarlarından biri olan Victor Osimhen, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Nihat Kahveci’den çarpıcı değerlendirme

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, Osimhen’in gösterdiği performansla ilgili canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Kahveci, Nijeryalı golcüyü Mauro Icardi ile karşılaştırarak iddialı ifadeler kullandı.

“Son vuruşu Icardi gibi olsa...”

Kahveci konuşmasında, “Osimhen buralarda yine dikkatleri üzerine çekiyor. Icardi’nin son vuruşu olsa Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, Bayern Münih direkt alır. Yani son vuruşu Icardi gibi olsa... Diğer her şey zaten var, gol atıyor. Demek istediğim iyi anlaşılsın.” ifadelerini kullandı.

“Barcelona gözü kapalı alır”

Sözlerine devam eden Kahveci, Osimhen’in potansiyelini vurgulayarak, “Son vuruşu Icardi seviyesinde olsa Barcelona falan gözü kapalı alır.” dedi.

Isak karşılaştırması dikkat çekti

İsveçli futbolcu Alexander Isak’la yapılan transfer kıyaslamasına da değinen Kahveci, “Isak nedir abi? İyi topçu ama o paraların topçusu değil. Real Sociedad’da oynadı. Adam golcü de bahsettiğimiz paralar… Osimhen 75, Isak 140… Yok abi ya. Osimhen’i mi alırsın, Isak’ı mı alırsın?” diyerek sözlerini tamamladı.