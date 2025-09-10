Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi Ali Koç’a destek açıklayan Ömer Şanlı, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı olarak biliniyor. Şanlı, Milliyetçi-Ülkücü camiada uzun yıllardır aktif rol aldı ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün de kongre üyesi. Kamuoyuna hitaben yaptığı açıklamada Ali Koç’a tam ve koşulsuz destek vermeye çağırdığı dikkat çekti. Milliyetçi-Ülkücü Hareketin bir mensubu ve Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu vurgulayarak, teşkilatındaki dava arkadaşlarına Ali Koç etrafında kenetlenme çağrısı yaptı.

Ömer Şanlı Kimdir?

Ömer Şanlı, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı olarak görev alıyor. Siyasi ve sosyal yaşantısında Milliyetçi-Ülkücü düşüncenin temsilcilerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü’nde kongre üyeliği bulunan Şanlı, kulüp içi süreçlerde aktif yer aldı. Fenerbahçe’nin son dönemdeki Genel Kurul öncesinde yaptığı politik açıklamalar ve çağrılar ile gerek camia içinde gerek siyaset çevresinde adından sıkça söz ettirdi.

Ali Koç’a Destek Açıklaması

Fenerbahçe’de eylül ayında yapılacak olağanüstü seçimli Genel Kurul öncesinde siyasetten kulübe farklı kesimlerden destek açıklamaları gelirken, Ülkü Ocakları cephesinden de Ali Koç’a destek mesajı iletildi. Ömer Şanlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe’nin tarihsel önemine ve Türk milletindeki yeri vurgulayarak, Ali Koç’un yanında yer aldıklarını belirtti. Camiada birlik, beraberlik ve milli değerler vurgusu öne çıktı.

Kamuoyuna Etkisi ve Başlıca Mesajlar

Şanlı’nın açıklaması, Fenerbahçe kongre üyeleri ve kulüp camiasında yankı buldu. Ülkücü hareketin önemli isimlerinden biri olarak, tüm üyeleri ve taraftarları Ali Koç’un etrafında toplanmaya davet etti. Şanlı, açıklamasında “Fenerbahçe’nin sadece bir spor kulübü değil, Türk milletinin ortak gururu” olduğunu dile getirdi; milli değerlere, vefaya ve haklı mücadeleye olan bağlılığın altını çizdi. Desteğin koşulsuz ve tam olduğu mesajı verildi