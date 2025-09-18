Ömer Gürgen son günlerde magazin gündeminde sıkça adı geçen isimlerden biri oldu. Özellikle ünlü oyuncu Ezgi Şenler ile evliliğiyle merak edilen Ömer Gürgen’in kim olduğu ve ne iş yaptığı araştırılıyor. Ezgi Şenler’in eşi Ömer Gürgen, 1992 Ankara doğumlu bir spor sektörü profesyoneli. Futbolcu menajerliği yapıyor, transfer süreçlerinde kulüpler ve oyuncular arasında danışmanlık veriyor. Sade bir profil tercih ediyor ve özel hayatını göz

Ömer Gürgen kimdir?

Futbolcu menajeri olarak çalışıyor; sözleşme, transfer ve kariyer planlaması alanlarında destek veriyor.

Spor verisi ve dijital spor medyası tarafında deneyim sahibi; Opta’da veri/analiz, DAZN tarafında dijital pazarlama ve içerik projelerinde görev aldı.

Ömer Gürgen, 1992 Ankara doğumlu bir spor sektörü profesyoneli; futbolcu menajerliği yapıyor ve transfer süreçlerinde kulüpler ile oyunculara danışmanlık veriyor. Ezgi Şenler ile çocukluk yıllarından gelen arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü; çift 29 Ağustos 2025’te İstanbul’da evlendi.

1992’de Ankara’da doğdu, 33 yaşında.

Spor dünyasında biliniyor, özel hayatını medyadan uzak tutuyor.

İstanbul’da yaşıyor, sade ve gözden uzak bir profil çiziyor.

Ezgi Şenler kimdir? Ömer Gürgen ile Ezgi Şenler ilişkisi

Çocukluk döneminden gelen tanışıklık yıllar içinde ilişkiye dönüştü. Çift 2025’in yazında nişan yaptı ve 29 Ağustos 2025’te İstanbul’da evlendi. İlişkilerini çoğunlukla sosyal medyadan uzak, sakin bir şekilde yaşıyor.

Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993’te Ankara’da doğan, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü’nden mezun bir oyuncu. Kariyerine 2016’da Bodrum Masalı ile adım attı; Nefes Nefese, Canevim ve Çatı Katı Aşk dizilerinde dikkat çekti. TRT 1’de Teşkilat’ta “Pınar” rolüyle geniş kitlelere ulaştı; Üvey Anne’de başrollerden birini üstlendi. Sinema ve dijital projelerde de yer alıyor; dans kökeni, ekranda hareket ve sahne hakimiyetine yansıyor.