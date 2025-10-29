Son Mühür - Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, kasırga ülkenin doğu kıyılarına ulaşmadan önce 735 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu. Diaz-Canel, “Küba için zorlu bir gece olacak, ancak yeniden ayağa kalkacağız” ifadelerini kullandı. Meteoroloji yetkilileri, dağlık bölgelerde yağış miktarının 60 santimetreye kadar çıkabileceğini, bunun da sel ve heyelan riskini ciddi biçimde artırdığını belirtti. Kasırga merkezine yakın bölgelerde rüzgar hızının saatte 190 kilometreye ulaştığı bildirildi.

Melissa Kasırgası, Küba’ya ulaşmadan önce Jamaika’yı etkisi altına alarak ülke genelinde yüzbinlerce kişiyi elektriksiz bırakmıştı. Başbakan Andrew Holness, salı günü yaptığı açıklamada Jamaika’yı “felaket bölgesi” ilan etti. Holness, “Hastaneler, evler ve iş yerleri ciddi hasar gördü. Kurtarma ve onarım çalışmalarına derhal başlayacağız” dedi. Ülkede yaklaşık 500 bin kişi elektriksiz kalırken, 15 bine yakın kişi acil olarak sığınaklara yerleştirildi. İnternet erişimi normal seviyesinin yalnızca yüzde 30’una kadar düşerken, yaklaşık 25 bin turistin hâlâ adada bulunduğu açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Asya turu sırasında yaptığı açıklamada, Washington’un yardım için hazır olduğunu belirterek, “Durumu yakından takip ediyoruz, ancak hasar gerçekten büyük” ifadelerini kullandı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Melissa’nın bu yılın en güçlü Atlantik fırtınası olduğunu duyurdu ve sistemin önümüzdeki günlerde Bahamalar üzerinden geçerek kuzeydoğu yönünde açık denizlere ilerlemesinin beklendiğini bildirdi.

6 adada tahliye emri