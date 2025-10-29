Son Mühür - Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, kasırga ülkenin doğu kıyılarına ulaşmadan önce 735 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu. Diaz-Canel, “Küba için zorlu bir gece olacak, ancak yeniden ayağa kalkacağız” ifadelerini kullandı. Meteoroloji yetkilileri, dağlık bölgelerde yağış miktarının 60 santimetreye kadar çıkabileceğini, bunun da sel ve heyelan riskini ciddi biçimde artırdığını belirtti. Kasırga merkezine yakın bölgelerde rüzgar hızının saatte 190 kilometreye ulaştığı bildirildi.
Büyük yıkıma yol açtı
Melissa Kasırgası, Küba’ya ulaşmadan önce Jamaika’yı etkisi altına alarak ülke genelinde yüzbinlerce kişiyi elektriksiz bırakmıştı. Başbakan Andrew Holness, salı günü yaptığı açıklamada Jamaika’yı “felaket bölgesi” ilan etti. Holness, “Hastaneler, evler ve iş yerleri ciddi hasar gördü. Kurtarma ve onarım çalışmalarına derhal başlayacağız” dedi. Ülkede yaklaşık 500 bin kişi elektriksiz kalırken, 15 bine yakın kişi acil olarak sığınaklara yerleştirildi. İnternet erişimi normal seviyesinin yalnızca yüzde 30’una kadar düşerken, yaklaşık 25 bin turistin hâlâ adada bulunduğu açıklandı.
ABD Başkanı Donald Trump ise Asya turu sırasında yaptığı açıklamada, Washington’un yardım için hazır olduğunu belirterek, “Durumu yakından takip ediyoruz, ancak hasar gerçekten büyük” ifadelerini kullandı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Melissa’nın bu yılın en güçlü Atlantik fırtınası olduğunu duyurdu ve sistemin önümüzdeki günlerde Bahamalar üzerinden geçerek kuzeydoğu yönünde açık denizlere ilerlemesinin beklendiğini bildirdi.
6 adada tahliye emri
Kasırga, şu anda Küba’nın kuzeydoğu kıyılarından ilerleyerek Bahamalar yönüne hareket ediyor. Ülkenin Afet Risk Yönetim Kurumu, Acklins ve Crooked Island’ın da aralarında bulunduğu altı adada tahliye kararı alındığını açıkladı. Bahamalar Devlet Bakanı Leon Lundy, “Artık hazırlık süresi bitti, şimdi güvenli barınaklara gitme zamanı” diyerek vatandaşları uyardı. Yetkililer, kasırganın etkisiyle bölgede deniz taşkınlarının 2,5 metreye kadar yükselebileceğini bildirdi.
Küba'ya yardım yapıldı
Kasırga öncesinde Çin, Küba’ya “aile seti” adı verilen yüzlerce yardım paketi gönderdi. Çin’in Havana Büyükelçisi Hua Şin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çin tarafından bağışlanan aile kitleri, Havana’dan ülkenin doğu bölgelerine gönderiliyor” ifadelerini paylaştı.
1200 kilometreye ulaşıyor
Meteoroloji uzmanlarına göre Melissa, yalnızca son derece güçlü değil, aynı zamanda olağanüstü büyüklükte bir kasırga. Rüzgar alanı batıdan doğuya yaklaşık 1200 kilometreye kadar uzanıyor — bu da neredeyse ABD’nin Teksas eyaleti genişliğine denk geliyor. Kasırga merkezinden 50 kilometreye kadar olan bölgelerde kasırga şiddetinde rüzgarlar, 300 kilometreye kadar olan alanlarda ise tropik fırtına etkisinde rüzgarlar hissediliyor. Bu durum, merkezden oldukça uzak bölgelerde bile tehlikeli dalgalar ve rüzgar kaynaklı hasar riski oluşturuyor.
Şu ana kadar üçü Jamaika’da, üçü Haiti’de ve biri Dominik Cumhuriyeti’nde olmak üzere en az yedi kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.