Son Mühür - Avrupa’da sonbaharın gelmesiyle yeniden ortaya çıkan kuş gribi, Almanya’da hızla yayılıyor. Ülkede şu ana kadar 500 binden fazla tavuk, ördek, kaz ve hindi itlaf edildi. Salgının yumurta üretimini olumsuz etkilemesi nedeniyle, yumurta fiyatlarının yüzde 40’a kadar artması bekleniyor.

Ürün çeşitliliği azalabilir

Bavyera Kümes Hayvanları Birliği Başkanı Robert Schmack, kuş gribinin üretim zincirinde aksamalara yol açtığını belirterek, “Bir onlu paket yumurta 2,50 avrodan 3,50 avroya yükselebilir. Ayrıca marketlerde ürün çeşitliliği de azalabilir” dedi. Avrupa alarmda Kuş gribi vakalarının artması üzerine İngiltere, yeni önlemler getirdi. Ülkede, 50’den fazla kuşa sahip yetiştiriciler ve tavuk ürünleri satan işletmeler, sürülerini barınaklarda tutmak zorunda olacak. Kuralların İngiltere’nin Kuzey, Midlands ve Doğu bölgelerinde Perşembe günü yürürlüğe gireceği duyuruldu. İngiliz Kanatlı Hayvan Konseyi CEO’su Richard Griffiths, alınan kararı destekleyerek, “Güçlü önlemler şart. Tüm kuş sahiplerinin sürülerini korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek için biyogüvenlik kurallarına uyması hayati önemde” ifadelerini kullandı.