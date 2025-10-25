Son Mühür - Tayland Kraliyet Hane Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Kral Maha Vajiralongkorn’un annesi Kraliçe Sirikit’in Bangkok’taki bir hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 93 yaşındaki Kraliçe’nin 17 Ekim’de enfeksiyon tanısı aldığı ve tüm müdahalelere rağmen durumunun iyileşmediği ifade edildi.

Talimat verildi

Oğlu Vajiralongkorn, Kraliçe Sirikit için en yüksek onurlu cenaze töreninin düzenlenmesini emrederken, kraliyet ailesi üyeleri ve kraliyet hizmetlilerinin bir yıl boyunca yas tutmalarını talep etti. Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Sirikit’in vefatını “ülke için büyük bir kayıp” olarak nitelendirirken, ulusal bayrağın 30 gün boyunca devlet kurumlarında yarıya indirileceğini ve devlet memurlarının bir yıl boyunca yas tutacağını açıkladı. Bangkok Post’un haberine göre Başbakan Anutin, Malezya’da yapılacak ASEAN zirvesine katılma planını Kraliçe Sirikit’in vefatı nedeniyle iptal etti.