Topal ailesinin üç ferdi, mide bulantısı ve kusma gibi belirtilerle rahatsızlandı. Neslinur Topal ile iki kardeşi, önce ilçe hastanesine başvurdu. Durumları ağırlaşınca Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler. Neslinur Topal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşleri ise yoğun bakımda gözetim altında tutuluyor.

Neslinur Topal Kimdir?

Neslinur Topal, 18 yaşında Seydikemer ilçesinde ailesiyle sakin bir hayat sürdürüyordu. Ailesinin tek kız çocuğu olarak biliniyor. Eğitim hayatı hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı, ancak yerel kaynaklar onun genç yaşta topluma sevilen biri olduğunu aktarıyor.

Topal, ilçede sıradan bir genç olarak tanınıyordu. Ailesi, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyordu. Neslinur'un hobileri veya günlük rutini hakkında resmi açıklamalar yapılmadı. Ölümü, ailesini yasa boğdu ve mahallede şok etkisi yarattı.

Zehirlenme Olayının Detayları

Olay, Topal ailesinin evinde başladı. Üç kardeş, aynı semptomları yaşadı. Acil servis ekipleri, zehirlenme ihtimalini değerlendirerek hastaneye nakil yaptı. Neslinur Topal'ın durumu hızla kötüleşti ve hastanede vefat etti.

Kardeşler, benzer belirtilerle mücadele ediyor. Hastane kaynakları, tedavinin devam ettiğini ve hayati tehlikelerinin atlatıldığını belirtti. Zehirlenmenin kaynağı, gıda mı yoksa başka bir etken mi, henüz netleşmedi. Aile üyeleri, evde tüketilen yiyecekleri yetkililere teslim etti.

Soruşturma ve Adli Süreç

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı, olayı soruşturmaya aldı. Adli tıp uzmanları, zehirlenme nedenini belirlemek için analiz başlattı. Muğla Valiliği, raporların tamamlanmasını beklediklerini açıkladı.

Yetkililer, evde inceleme yaptı. Numuneler laboratuvara gönderildi. Soruşturma kapsamında aile ifadeleri alındı. Valilik, kamuoyuna sakinlik çağrısı yaptı ve detayların raporlarla aydınlanacağını duyurdu.

Bu trajedi, bölgede benzer vakaların önlenmesi için farkındalık yarattı. Sağlık ekipleri, zehirlenme belirtilerine karşı uyarı yayınladı. Aile, cenaze hazırlıklarına başladı. Toplum, Neslinur Topal'ın anısını yaşatmak için destek mesajları paylaştı.