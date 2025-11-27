Aromatik bitkiler, son dönemde mutfakların ve balkonların en gözde sakinleri hâline geldi. Özellikle fesleğen ve reyhan, hem estetik görünümleri hem de sundukları lezzet çeşitliliği ile piyasanın yıldızı olarak kabul ediliyor. Ancak bu popülerlik, özellikle kuru reyhan fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Pazar ve aktarlarda kuru reyhanın kilogram fiyatının 1000 TL’ye kadar ulaşması, üretim kısıtlılığı ve talebin patlamasından kaynaklanıyor. Bu durum, pratik çözümler arayan vatandaşları doğrudan evde saksı yetiştiriciliğine yöneltti.

Fesleğen Yetiştiriciliği Sanılandan Kolay

Bitki uzmanları, kokusu ve bol yapraklı yapısıyla öne çıkan fesleğenin ev ortamında yetiştirilmesinin son derece basit olduğunu belirtiyor. Fesleğen tohumları, hafif nemli bir toprağa bırakıldıktan sonra çimlenme sürecine kadar ince bir örtü altında korunuyor. İlk filizler güç kazandıkça küçük saksılara alınan bitkinin gelişimi destekleniyor.

Fesleğen, hızlı büyüme potansiyelini büyük ölçüde güneş ışığından alıyor. Aydınlık pencere önleri, bu bitkinin ideal yaşam alanını oluşturuyor. Bitkinin su ihtiyacı ise kontrollü ve düzenli sulama gerektiriyor; uzmanlar, fazla su tüketmeyen fesleğenin bu yöntemle kısa sürede bol yaprak vereceğinin altını çiziyor.

Kuru Reyhana Talep Neden Arttı?

Kuru reyhanın kilogram fiyatının 1000 TL’ye kadar çıkmasının ardında, yoğun aromasının sunduğu geniş kullanım alanı yatıyor. Kuru reyhan, yaz içeceklerinden kış çorbalarına kadar pek çok farklı tarifte kendine yer buluyor. Üretimin talebe yetişememesi, fiyatların istikrarlı bir şekilde yukarı yönlü hareket etmesine neden olan temel faktör olarak gösteriliyor.

Bütçeyi Rahatlatan Yeşil Çözüm

Piyasadaki bu fahiş fiyatlar karşısında bitki uzmanları, vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu. Her iki bitkinin de saksıda kolayca yetiştirilebildiği vurgulanarak, "Kendi aromatik bitkilerinizi kendiniz yetiştirin. Hem taze ürüne anında ulaşın hem de bütçeniz rahat etsin," ifadeleri kullanıldı. Bu öneri, fesleğen ve reyhanın sadece mutfakların değil, balkonların da vazgeçilmezi olacağını işaret eden yeni bir evde üretim hareketini tetikledi. Vatandaş, hem hobi edinme hem de ekonomik fayda sağlama güdüsüyle saksı ekimine odaklanmış durumda.