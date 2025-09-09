CHP’de kayyum süreciyle gündeme gelen Nebil İlseven, çok yönlü mesleki deneyimiyle ve kısa süren CHP İstanbul İl Başkanlığı geçmişiyle son dönemde tekrar kamuoyunun ilgisini çekti. Özellikle kayyum ataması teklifinin ilk ona gitmesiyle beraber, Nebil İlseven’in kim olduğu, eğitim ve kariyer geçmişi, siyasi ve iş dünyasındaki rolü detaylarıyla merak edilen konular arasına girdi.

Nebil İlseven Kimdir?

Nebil İlseven, 1954 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Robert Koleji’nden mezun olduktan sonra ABD’de üniversite eğitimi gördü; Siyaset Bilimi ve Ekonomi alanında uzmanlaştı. Kentucky Üniversitesi’nde lisansüstü çalışma yapan İlseven, Uluslararası İlişkiler ve Ticaret dalında diploma aldı. Marmara Üniversitesi’nde bankacılık üzerine doktora yaptı. İş dünyasında, bankacılık ve finans sektöründe 30 yıldan fazla deneyime sahip olan İlseven, Chemical Mitsui Bank, Demir Yatırım gibi şirketlerde üst düzey yöneticilik görevleri üstlendi. Uzun yıllar Doğan Holding Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Koordinatörlük görevlerinde bulundu; çeşitli danışmanlık ve akademik faaliyetlerde de yer aldı.

CHP’deki Siyasi Geçmişi ve Kayyum Süreci

Nebil İlseven, 2011 yılında Berhan Şimşek’in istifasının ardından kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atandı. Yönetim anlayışında CHP Genel Merkezi ile yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle görevi 53 gün sonra kendi isteğiyle bıraktı. İlseven, kısa ama dikkat çekici bu siyasi deneyimiyle tanınıyor. Son yıllarda, partideki aktif görevlerinden ve üyeliğinden de ayrıldı. Mahkeme ve parti yönetimi krizlerinde ismi sıkça gündeme geliyor.

CHP’de Kayyum Teklifi İlk Ona Mı Gitti?

İstanbul İl Başkanlığı’nın kayyum ataması gündeme geldiğinde, ilk teklifin Nebil İlseven’e iletildiği ortaya çıktı. İlseven’e, “Hazır mısın?” şeklinde bir kayyumluk teklifinde bulunuldu. Ancak, kendisi partide bu şekilde bir göreve sıcak bakmadığı için teklifi reddetti. İlseven’in bu tutumu nedeniyle kayyum için başka adaylar değerlendirildi ve mahkeme sonunda Gürsel Tekin’i bu göreve atadı. Nebil İlseven, son yaşanan krizin önemli figürlerinden biri haline geldi ve CHP’deki kayyum ataması sürecinin ilk aşamasında yer almış oldu.