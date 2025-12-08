Eğitim hayatını yurt dışında sürdüren ve mühendislik alanında ilerleyen Naz Şahin, aynı zamanda voleybol geçmişine sahip. Hem akademik kariyeri hem de tasarımcı kimliğiyle çok yönlü bir profil çizen Şahin, İzmir'den Amerika'ya uzanan eğitim yolculuğuyla da merak konusu oldu.

Naz Şahin kimdir?

1998 yılında İzmir'de doğan Naz Şahin, eğitim hayatının önemli bir bölümünü Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdi. Üniversite eğitimine Central Wyoming College'da voleybol bursuyla başladı. Sporcu kimliğinin yanı sıra akademik başarısıyla da öne çıkan Şahin, daha sonra eğitimine Kaliforniya'da devam etti.

California State Üniversitesi'ne geçiş yapan Naz Şahin, burada Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde eğitim gördü. Mezuniyetine kısa bir süre kala hem eğitimine devam etti hem de girişimcilik yönünü geliştirdi.

Kariyeri ve markası

Naz Şahin, mühendislik eğitiminin yanı sıra moda ve tasarıma olan ilgisini profesyonel bir kariyere dönüştürdü. İzmir'de başladığı tasarım çalışmalarını büyüterek "Iris The Brand" (The Brand) adıyla kendi takı markasını kurdu. Tasarladığı ürünleri bu marka çatısı altında satışa sundu.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Şahin, influencer kimliğiyle de geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Markası ve kişisel tarzıyla moda severlerin ilgisini çeken Şahin, dijital dünyada kendine özgü bir yer edindi.

Özel hayatı ve Hakan Sabancı iddiası

Naz Şahin'in adı, geçmişte ünlü DJ Mahmut Orhan ile yaşadığı birliktelikle gündeme geldi. Bir süre devam eden bu ilişki daha sonra sona erdi. Şahin, son dönemde ise iş dünyasının tanınmış isimlerinden Hakan Sabancı ile görüntülendi. Hakkında çıkan aşk iddiaları henüz resmi bir açıklama ile doğrulanmasa da, magazin basınının yakından takip ettiği isimler arasında yer aldı.