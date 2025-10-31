Son Mühür - New York merkezli bilim haberleri sitesi Futurism’in aktardığına göre, bir NASA yetkilisi, Ay’a gitmesi planlanan Artemis 2 ekibi de dahil olmak üzere astronotların maaşlarının ödenmediğini doğruladı. Görev üzerinde çalışan sözleşmeli personelin hâlâ maaş aldığı, ancak hükümet kapanmasının devam etmesi durumunda bu kaynağın da yakında tükeneceği bildirildi. Öte yandan, projede görev alan yüklenici firma yetkilileri, hükümet kapanmasının kendi sektörlerini de olumsuz etkilediğini belirtiyor.

ABD merkezli haber platformu Ars Technica’ya konuşan Lockheed Martin’in Orion uzay aracı programından sorumlu başkan yardımcısı Kirk Shireman, şirketin savaş uçakları dahil birçok projede görev aldığını belirterek şunları ifade etti:

''Sermayesi güçlü, büyük bir şirkette çalışıyorum. Ancak pek çok insan, pek çok küçük şirket var. Onlar maaş alamıyorlar ve eninde sonunda çalışmaya devam edemeyecekler.''

1 Ay ertelenebilir

Geçtiğimiz ay NASA yetkilileri, Artemis 2 görevinin planlanandan yaklaşık iki ay önce, 5 Şubat 2026 civarında fırlatılabileceğini açıklamıştı. Ancak Amerikan medyasına göre, ajansın bu tarihe uyup uymayacağı hâlâ net değil. Orion’un Ay’a yolculuğu için Dünya ve Ay’ın uygun hizalanması gereken günler sınırlı olduğundan, görev en az bir ay kadar ertelenebilir. Futurism, yaptığı değerlendirmede, “Hükümet kapanması yalnızca NASA’nın operasyonlarını ve personel motivasyonunu olumsuz etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda ABD’nin uzay yarışındaki rakiplerine avantaj sağlayabilir” ifadelerini kullandı ve devam etti: ''Yetkililer defalarca, Çin’in ABD’den önce Ay'a ulaşabileceği konusunda uyarıda bulundu ve hükümet kapanması uzadıkça bu olasılık giderek daha muhtemel hale geliyor.''