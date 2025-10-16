Son Mühür/ Beste Temel - Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki “Güneş Kitap Kulübü ve Neşeli İyi İnsanlar Atölyesi”, yeni sezonu “Kahkaha ve Dansla Bedenin Şifası” etkinliğiyle açtı. Katılımcılar, müzik, nefes ve hareketin iyileştirici gücüyle huzur dolu bir gün geçirdi.

Yeni sezon kahkaha ve dansla başladı

Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen “Güneş Kitap Kulübü ve Neşeli İyi İnsanlar Atölyesi”, yeni sezon açılışını “Kahkaha ve Dansla Bedenin Şifası” etkinliğiyle yaptı. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Wellness Koçu Sevda Kılıçaslan rehberliğinde kahkaha, dans ve nefesin bedensel iyileşme üzerindeki etkileri deneyimlendi.

Her yaştan katılımcının yer aldığı etkinlikte müzik, nefes, kahkaha ve hareketin birleşimiyle neşe, farkındalık ve huzur dolu bir atmosfer oluştu.

“Kahkaha ve dans bedenin doğal ilacı”

Wellness Koçu Sevda Kılıçaslan, kahkaha ve dansın yalnızca eğlence değil, bilimsel olarak da bedensel ve ruhsal iyileşmede etkili yöntemler olduğunu vurguladı. Kılıçaslan, “Modern tıpta kahkaha doğal bir ağrı kesici, stres hormonu düşürücü ve bağışıklık güçlendirici olarak kabul edilir. Dans ise mutluluk hormonlarını artırır, bedeni ve ruhu dengeler. Nefes, kahkaha ve ritmik hareketlerle vagus siniri uyarılır, bu da bedeni rahatlama ve iyileşme haline geçirir. Biz de bu etkinlikte stresin yükünü bırakmayı, canlılık ve neşe kazanmayı amaçladık” dedi.

Yeni sezonda farklı temalar

Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, Güneş Kitap Kulübü ve Neşeli İyi İnsanlar Atölyesi’nin yeni sezonda da farklı temalarda etkinliklerle devam edeceğini belirtti. Program kapsamında, bedensel farkındalık, ruhsal denge, sağlıklı yaşam ve sosyal dayanışmayı destekleyen etkinliklerin süreceği açıklandı.