Süper Lig’de bu sezon evinde oynadığı son maçta Başakşehir’i 1-0 mağlup ederek milli araya namağlup ve 16 puanla 3. sırada giren Göztepe, yarın Alanyaspor karşısında sahaya çıkacak. Alanya Oba Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Eksikler ve sakatlar takımı zorluyor

Göztepe’de sağ bek Ogün Başrak ve Ürdünlü golcü İbrahim Sabra sakatlıkları nedeniyle Alanya deplasmanında forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan Beninli orta saha Junior Olaitan ise hazır bulunması halinde teknik direktör Stanimir Stoilov’un tercihine göre maç kadrosunda yer alabilecek.

Stoilov: "Her maç önemli, milli aralar zorluyor"

Bulgar teknik adam Stoilov, hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu vurguladı. Milli araların takımı olumsuz etkilediğini belirten Stoilov, “Sakatlıklar nedeniyle eksik oyuncularımız oluyor. Buna rağmen hazırlıklarımızı en iyi şekilde tamamladık. Alanyaspor güçlü bir rakip, ancak kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız” ifadelerini kullandı.

Alanyaspor’a karşı zorlu seri

Göztepe, Alanyaspor ile oynadığı son beş lig karşılaşmasında galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu olumsuz seriyi sonlandırmak ve namağlup unvanını sürdürmek için sahaya çıkacak.