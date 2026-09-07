Kırşehir'de Ahilik Haftası ne zaman ve etkinliklerde hangi sanatçılar sahne alacak soruları, Valilik koordinasyonundaki kutlama komitesinin duyurusuyla netlik kazandı. Yedi gün boyunca sürecek şenlik havası, hem kadim törenleri hem de kenti ayağa kaldıracak dev konserleri aynı potada eritiyor.

Nefesler tutuldu. Esnaf bayramı coşkusu şehri baştan başa sardı.

Kırşehir'de Ahilik Haftası ne zaman başlıyor?

Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası kutlamaları 14 Eylül 2026 Pazartesi sabahı Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'ndeki dualarla başlayıp 20 Eylül Pazar günü tamamlanıyor. Hafta boyunca kentin cadde ve sokaklarında şed kuşatma gösterileri sergilenirken, dev kazanlarda kaynatılan geleneksel Ahi pilavı ile helva ikramları vatandaşlara ulaştırılıyor. Resmi açılış ritüellerinin ardından çarşı pazar gezileri ve gençlik etkinlikleri peş peşe devreye giriyor.

Gün ve Tarih Başlıca Program Buluşma Noktası 14 Eylül Pazartesi Açılış Duası ve TRT Canlı Yayını Cacabey Meydanı 17 Eylül Perşembe Kadın Kooperatifleri Fuarı Üreten Eller Sokağı 18 Eylül Cuma Şed Kuşatma ve Sempozyum Ahi Evran Külliyesi 19 Eylül Cumartesi Resmi Tören ve Ödül Dağıtımı Cacabey Meydanı 20 Eylül Pazar Şehir Gezisi ve Misafir Uğurlama Kent Geneli

Kırşehir Ahilik Haftası konserlerinde kimler sahne alacak?

39. Ahilik Haftası etkinlik zincirinde Türk halk müziğinin güçlü yorumcusu Özgür Can Çoban ile pop müziğin sevilen ismi Buray, Kırşehirli müzikseverlerle buluşuyor. Cacabey Meydanı'nda kurulacak açık hava sahnesindeki halk konserleri tüm vatandaşlara kapılarını ücretsiz açıyor.

Meydanlar dolup taşacak. Müzik şöleninde ilk olarak 18 Eylül Cuma akşamı saat 21.00'de Özgür Can Çoban sahneye çıkarak türkülerini binlerce müzikseverle hep bir ağızdan söyleyecek. Büyük final gecesi olan 19 Eylül Cumartesi saat 21.00'de ise Buray en hareketli parçalarıyla kutlama coşkusunu zirveye taşıyacak.

Kutlamalarda hangi geleneksel törenler düzenlenecek?

Program sadece akşam konserleriyle sınırlı kalmıyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi çatısı altında düzenlenecek IX. Ahi Evran ve Ahilik Sempozyumu ile köklü esnaf teşkilatının ahlak ilkeleri akademik boyutta ele alınıyor. Yılın ahisi, kalfası ve çırağı seçilen emektarlar ise cumartesi günkü resmi törende berat ve ödüllerine kavuşuyor.

Gözler resmi tebligatta. Valilik ve esnaf odalarının ortaklaşa hazırladığı detaylı kutlama akışı kirsehir.gov.tr adresinde güncel tutuluyor.