Zaferin ardından tüm spor kamuoyunda Filenin Sultanları 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılabilecek mi sorusu yankı buldu. Milyonların merakını gideren müjdeli haber gecikmedi; milliler yeni kota sisteminin getirdiği büyük avantajla doğrudan Los Angeles biletini kaptı.

Parkede tarihi gece geride kaldı. Şampiyonluk sevinci sokaklara taşarken, gözler kıtalararası kota takvimine çevrildi.

Filenin Sultanları 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılabilecek mi?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Avrupa şampiyonu unvanıyla 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları biletini doğrudan kazandı. Uluslararası Voleybol Federasyonu FIVB tarafından yürürlüğe konan yeni kalifikasyon kuralına göre, kıta şampiyonu olan ekipler hiçbir ara eleme oynamadan olimpiyat vizesi alıyor. Filenin Sultanları da İtalya karşısında elde ettiği 3-2'lik zaferle Avrupa kıtasından LA28 kotasını kapan ilk ülke unvanını elde etti.

Böylece ay-yıldızlılar, 2027 Dünya Kupası veya 2028 dünya sıralaması hesaplarına girmeden erkenden rahat bir nefes aldı. Resmi duyurular ve kafile programı tvf.org.tr adresinden voleybolseverlerle paylaşıldı. Milliler Londra 2012, Tokyo 2020 ve Paris 2024 maceralarının ardından üst üste üçüncü, toplamda dördüncü kez olimpiyat sahnesine adım atıyor.

Los Angeles 2028 voleybol kota dağılımı nasıl işliyor?

Uluslararası voleybol takviminde olimpiyatlara katılım süreci kıta şampiyonalarıyla start aldı. Turnuvaya toplam 12 ülke katılıyor ve ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri kontenjanı doğrudan kullanıyor.

Kontenjan Türü Takım Sayısı Bilet Alan Ülkeler Ev Sahibi 1 ABD Kıta Şampiyonları 5 Türkiye (Avrupa Şampiyonu) 2027 Dünya Kupası 3 Turnuva sonunda netleşecek 2028 Dünya Sıralaması 3 Haziran 2028'de belirlenecek

Gözler Amerika'ya çevrildi. Kalan biletler diğer kıta finalleri, kupa maçları ve puan cetvelindeki kıyasıya rekabetin ardından sahiplerini buluyor.

Finalin yıldızları ve turnuvanın rüya takımı

Kupa töreninin ardından bireysel ödüller de sahiplerini buldu. Final mücadelesinde hücum yükünü sırtlayan Melissa Vargas, turnuvanın En Değerli Oyuncusu seçildi. Yıldız pasör çaprazı hücumdaki olağanüstü performansıyla en iyi pasör çaprazı ödülünü de kucakladı.

Savunmada devleşen Gizem Örge en iyi libero, filede geçit vermeyen Zehra Güneş en iyi orta oyuncu ve kritik anlarda sahneye çıkan Derya Cebecioğlu en iyi smaçör ödülüne layık görüldü. Takımı zafere taşıyan Daniele Santarelli ise turnuvanın en iyi başantrenörü seçilerek kürsüye çıktı. Nefesler tutuldu. Şampiyon takım şimdi gözünü olimpiyat kürsüsünün en tepesine dikti.