Sadrettin Karaduman kimdir ve neden öldü soruları, acı haberin duyulmasıyla birlikte arama motorlarında günün en çok araştırılan başlıkları arasına yerleşti. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Tuğrul Yalçınkaya sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşarak Karaduman'ın teşkilata sunduğu hizmetleri ve sarsılmaz duruşunu anlattı.

Camia derin yasta. Merhumun vefatı Malatya'dan İstanbul'a uzanan geniş bir çevrede büyük üzüntü meydana getirdi.

Sadrettin Karaduman kimdir ve hangi görevlerde bulundu?

Sadrettin Karaduman, 1966 yılında Malatya'nın Doğanyol ilçesinde doğup Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi eğitiminin ardından genç yaşlardan itibaren Millî Görüş bünyesinde siyasi ve sosyal çalışmalara katılan bir teşkilat insanı olarak biliniyor. 1978 senesinde eğitim amacıyla İstanbul'a gelen Karaduman, sivil toplum faaliyetleriyle ömrünü cemiyete vakfetti.

Gençlik yıllarında Millî Gençlik Vakfı Güngören Kurucu İlçe Başkanlığı ile Refah Partisi ilçe başkanlığı yapan Karaduman, 2007 senesinde Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlendi. İlerleyen süreçte Genel İdare Kurulu üyeliği yürüten usta isim, Cansuyu Derneği ve İlim Kültür ve Eğitim Vakfı çatısı altında insani yardım köprüleri kurdu. Kaleme aldığı köşe yazılarıyla da Millî Gazete okurlarına seslendi.

Teşkilat ve Kurum Sararan yastık kılıflarını bembeyaz yapan yöntem: Evdeki iki malzeme yetiyor İçeriği Görüntüle Üstlendiği Görev Faaliyet Alanı MGV ve Refah Partisi Güngören Kurucu İlçe Başkanı Gençlik ve Yerel Teşkilat Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı ve GİK Üyesi Siyasi Koordinasyon Cansuyu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İnsani Yardım Çalışmaları Millî Gazete Köşe Yazarı Fikir ve Medya

Sadrettin Karaduman neden öldü ve hastalığı var mıydı?

Sadrettin Karaduman'ın vefat gerekçesi hakkında ailesi ve mensubu bulunduğu parti organları kamuoyuna spesifik bir hastalık bilgisi açıklamadı. 6 Eylül 2026 Pazar günü gelen acı haberin ardından yetkililer yalnızca resmi taziye ilanı yayımlayarak merhumun Hakk'a yürüdüğünü bildirdi.

Acı haber tez yayıldı. Sağlık geçmişine dair resmi bültende ayrı bir ayrıntı paylaşılmazken, taziye metinlerinde Karaduman'ın örnek ahlakı ve fedakâr kişiliği saygıyla anıldı.

Sadrettin Karaduman cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak?

Sadrettin Karaduman'ın cenazesi 7 Eylül 2026 Pazartesi günü öğle namazını müteakip İstanbul Fatih Camii avlusundan kaldırılarak ebedi istirahatgâhına uğurlanıyor. Siyaset dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda isim, merhuma son vazifesini yerine getirmek için cami avlusunda saf tutuyor.

Veda anı geldi. Merhumun dava arkadaşları, sevenleri ve ailesi Fatih Camii avlusunda taziyeleri kabul ediyor. Cenaze ve taziye ayrıntıları milligazete.com.tr üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor.