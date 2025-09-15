Son Mühür/Sercan Engerek- Muğla’nın Milas ilçesi Akbelen mevkiinde YK Enerji’nin maden sahası için zeytin ağaçlarını taşımak gerekçesiyle kesime başladığı iddia edilirken, geçen ağustos ayında yürürlüğe giren zeytinliklerin sökülerek ”taşınmasını” içeren kanuna karşı yöre halkı dava açtı. Dava dilekçesinde zeytinliklerin korunması için açılan dava sürecinin devam ettiğine dikkat çekilerek Akbelen’de “Yapılan bu eylemler olası yürütmeyi durdurma kararını etkisiz hâle getirmeye yöneliktir” denildi. Kamu düzeninin bozulmasını önlemek için mahkemeden acilen karar vermesi talep edildi.

YK Enerji’nin İkizköy ve Akbelen’de zeytin ağaçlarının “taşınması” gerekçesiyle kesime başlandığı iddia edildi. Yeniköy-Kemerköy Termik Santrallerine kömür sağlayacak açık maden sahası için kullanılması planlanan yaklaşık 740 dönümlük alanda faaliyet yürüten YK Enerji’nin zeytin ağaçlarının taşınması gerekçesiyle kesime başlaması bölgede tepkiyle karşılanıyor.

Yöre halkı, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını içeren Maden Kanunu’nun 45. Maddesiyle ilgili yürütmenin durdurulması ve iptal talebiyle açılan davayı hatırlatarak davanın sonuçlandırılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına karşı Danıştay 8. Dairesin’de dava açtı.

Dava dilekçesinde “davalı idarenin 04.08.2025 tarihli Bakanlık oluruyla yürürlüğe giren Maden Kanunu’nun geçici 45. maddesinin uygulanmasına dair usul ve esaslar başlıklı düzenleyici işlemi” hatırlatıldı. Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Öncelikle Anayasanın 152.maddesi gereğince, dayanak 7554 Sayılı Kanun’un 11.maddesi ile Maden Kanunu'na eklenen geçici 45.maddesinin Anayasa aykırılığı iddiamızın sunulması, bu iddiaların ciddiye alınarak, Anayasa Mahkemesine itirazen başvurulmasına, Anayasaya Mahkemesi’nin vereceği karara kadar, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, duruşmalı yapılacak yargılama sonunda iptaline karar verilmesi…”

Yöre halkının avukatlarından Arif Ali Cangı, 7554 sayılı Kanun’un 11. maddesi ve Maden Kanunu’na eklenen geçici 45. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, “Hukuk devleti çöpe atılarak zeytinlikler katlediliyor. Yatağan Milas bölgesinde kişiye özel, adrese teslim zeytinliklerin sökülerek maden ocağı hâline getirilmesine dair bir yasa çıkarılmıştı. Bu yasanın Anayasa’ya aykırı olduğunu herkes biliyor. Ancak işi ‘oldu bitti’ye getirip Anayasa’ya, hukuka aykırı bir kanunla zeytin ağaçları sökmek istiyorlar. Tek amaç Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerine zeytinlikleri ortadan kaldırarak maden ocağı açmak” dedi.

Muhtarın tuttuğu tutanak sunuldu

Dava dilekçesinde Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi’nin muhtarı Necla Işık ve ihtiyat heyeti üyeleri tarafından tutulan tutanak sunuldu.

Danıştay 8. Dairesi’ne sunulan dilekçede “Sayın Daireniz tarafından görülen davada, henüz yürütmeyi durdurma istemi hakkında karar verilmesi aşamasında oldubittiye getirilmek suretiyle zeytinlerin sökülmesi işlemlerine başlanmıştır. Ekte sunulan Milas-İkizköy muhtarı ve ihtiyat heyeti üyeleri tarafından tutulan tutanakta görüleceği üzere geçen hafta basında tespit çalışmalarına başlanmıştır. Bu sabah erken saatlerde kolluk güçleri eşliğinde söküm ekipleri Akbelen ormanı sahasına girmişlerdir” denildi.

“Ağaçlarımız üzerlerinde meyveleriyle sökülüyor”

İkizköy Mahallesi’nin muhtarı Necla Işık, bu sabah yaptığı açıklamada 10 köyden 72 yurttaşla birlikte zeytinliklerin korunması için dava açtıklarını belirterek katliama izin vermeyeceklerini bildirdi.

Ağaçların üzerinde meyveleriyle söküldüğünü söyleyen Işık, “Köyümüz, zeytinlerimiz yeniden ablukada. Ağaçlarımız üzerlerinde meyveleriyle sökülüyor. Bu ülkenin geleceğini bir şirketin çıkarına satıyorlar! Buna izin veremeyiz, buna asla izin vermeyeceğiz!” dedi.

“Kamu düzeninin bozulma riski var”

Dilekçede “Yapılan bu eylemler olası yürütmeyi durdurma kararını etkisiz hâle getirmeye yöneliktir” diye nitelendirildi.

Şirketin zeytinliklerdeki faaliyetinin derhâl durdurularak acilen karar verilmesi talep edildi. Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Bu ‘oldu bitti’ye getirme girişimleri davacı müvekkiller ve yörede yasayan yurttaşlar tarafından kaygıyla ve tepkiyle karşılanmaktadır, kamu düzeninin bozulma olasılığı vardır. Dava konusu hukuka aykırılığın derinleşmesinin ve ekolojik zararların önüne geçmek, davacılar ve yöre halkının hukuk devletine olan güvenin tamamıyla ortadan kalkmasını, olası kamu düzeninin bozulmasını önlemek için dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması istemimiz hakkında acilen karar verilmesini talep ediyoruz.”