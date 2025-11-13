Saba Abacı Tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladı, ardından ABD’de psikiyatri alanında uzmanlaştı. New York’ta yaşayan Saba Abacı, uzun süredir ruh sağlığı ve çocuk psikiyatrisi üzerine uzmanlık yapıyor. Hem akademik çalışmaları hem de klinik deneyimiyle Monroe County Office of Mental Health bünyesinde tanınmış bir profesör olarak görev aldı. Kızı Sera Anderson ise Amerika’da eğitim hayatını sürdürüyor ve kamuoyunun ilgisini çeken kısa medya görünümleriyle biliniyor.

Saba Abacı'nın Eğitimi ve Kariyeri

Saba Abacı, ilk ve ortaöğrenimini Türkiye’de tamamladıktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni başarıyla bitirdi. 1993 yılında mezun olduktan sonra kariyerine Amerika’ya taşıdı, Georgetown University School of Medicine’da iki yıl psikiyatri uzmanlığı eğitimi aldı. Ardından New York eyaletine yerleşen Abacı, burada ruh sağlığı alanında akademik çalışmalar yaptı ve profesör unvanı aldı. Monroe County Office of Mental Health’te uzun yıllardır aktif olarak çalışıyor. Uzmanlık alanı çocuk psikiyatrisi olan Abacı, psikiyatri ve ruh sağlığında kapsamlı projelerde yer aldı ve özellikle göçmen ve Türk toplumuna destek verdi. Türkiye’de başladığı eğitimini sistemli biçimde ABD’de geliştirdi ve alanında bilinen bir hekim oldu.

Özel Hayatı ve Aile Bilgileri

Saba Abacı, özel hayatında Amerika’da yaşamını sürdürüyor. Leonard Anderson ile evli olan Abacı’nın kızı Sera Anderson, 24 yaşında ve ABD’de eğitimini sürdürüyor. Sera, 2018 yılında Türkiye’ye gelerek anneannesi Muazzez Abacı’nın bir müzik klibinde kısa süreliğine yer aldı. Aile bağları güçlü olan Saba Abacı’nın annesi ile olan ilişkisi de medyada sıkça yer buldu; Muazzez Abacı’nın sağlık sürecinde Amerika’daki yanında bulundu. Kişisel yaşamında kamuoyuna çok fazla bilgi verilmemekle birlikte, aile bireylerinin ve yakın çevresinin desteğiyle aktif bir sosyal hayat sürdürüyor. Evli ve bir çocuk annesi olan Abacı, hem aile yaşantısı hem de mesleki başarılarıyla dikkat çekiyor.

Saba Abacı, Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Muazzez Abacı ve polis memuru Abdurrahman Abacı'nın kızıdır. 1969 yılında doğdu, ilk gençlik yıllarını Türkiye’de geçirdi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olan Abacı, 90’lı yıllardan bu yana Amerika’da yaşamını sürdürüyor. Uzmanlık alanı çocuk psikiyatrisi olan ve profesör unvanına sahip Saba Abacı, Monroe County Office of Mental Health’te psikiyatri alanında önemli çalışmalar yaptı. Leonard Anderson ile evli olan Abacı’nın bir kızı bulunuyor. Kariyerinde hem klinik hem akademik başarılarıyla tanınıyor; annesi Muazzez Abacı’ya olan bağlılığı ve sosyal faaliyetleriyle medyada sıkça gündeme geliyor.