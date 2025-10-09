Son Mühür - Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılan Fenerbahçe’de yönetim, kritik bir değerlendirme sürecine girdi. Zirve yarışında önemli bir puan kaybı yaşayan sarı-lacivertlilerde, form grafiği düşen bazı futbolcuların durumu masaya yatırıldı.

Samsunspor karşısında vasat bir performans sergileyen Fenerbahçe’de bazı oyuncular taraftarın sert eleştirilerinin odağı haline geldi. Sol bek Archie Brown, sosyal medyadaki paylaşımlarını silerek tepkilere dolaylı yanıt verdi. Yönetim, devre arasına kadar formunu yükseltemeyen isimlerle yollarını ayırmayı planlarken, takımdan ayrılmak isteyen oyunculara da “kal” ısrarı yapılmayacağı öğrenildi. Öte yandan Faslı golcü Youssef En-Nesyri’nin menajerine “gelen teklifleri değerlendir” talimatı verdiği, Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski’nin ise menajer değişikliği sonrası ayrılığa hazırlandığı iddia edildi. Szymanski bu sezon 14 maçta 2 gol ve 1 asist üretirken, En-Nesyri 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yönetimin iki futbolcunun geleceğini devre arasında netleştirmesi bekleniyor.