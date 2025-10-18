Ligdeki zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma, yarın saat 13.00’te Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda oynanacak. Maçı hakem Mustafa Hakan Belder yönetecek.

Aliağa FK, Malatya zaferiyle morallendi

Geçtiğimiz hafta evinde son sıradaki Yeni Malatyaspor’u 8-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden sarı-siyahlılar, puanını 16’ya yükselterek zirve hattına yeniden ortak oldu.

Teknik direktör Polat Çetin yönetiminde son haftalarda etkili bir performans sergileyen İzmir temsilcisi, hücum hattındaki yüksek verimlilikle dikkat çekiyor.

Polat Çetin: “Trabzon’dan galibiyetle döneceğiz”

Takımın moralinin yüksek olduğunu belirten Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin, Trabzon deplasmanından da üç puanla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çetin, “Oyuncularım son haftalarda büyük bir özveriyle mücadele ediyor. Bu performansı sürdürebilirsek zirve yarışında kalıcı oluruz. Trabzon’dan galibiyetle dönerek iddiamızı pekiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Zirve mücadelesinde kritik hafta

Ligde 16 puanla 4. sırada yer alan Aliağa FK, üst sıralardaki rakipleriyle puan farkını azaltmak için sahaya çıkacak.

1461 Trabzon karşılaşması, Ege temsilcisi için hem moral hem de puan anlamında büyük önem taşıyor. Trabzon ekibi ise iç sahada aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor ve zorlu rakip olma özelliğini sürdürüyor.

Maç detayları

Karşılaşma: 1461 Trabzon – Aliağa FK

Stad: Ortahisar Yavuz Selim Stadı

Saat: 13.00

Hakem: Mustafa Hakan Belder

Lig: TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. Hafta

Aliağa FK’nın hedefi zirveye tutunmak

Sezona güçlü bir başlangıç yapan Aliağa FK, son haftalarda aldığı sonuçlarla şampiyonluk adayları arasına girmeyi başardı.

Ege temsilcisi, deplasmanda alacağı galibiyetle hem moralini artırmak hem de puan tablosunda ilk üç sırayı zorlamak istiyor.