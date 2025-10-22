UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Millî Takımımız, önemli bir Play-Out mücadelesi için hazırlanıyor. Millîler, ligdeki konumunu koruma hedefiyle Play-Out etabında Kosova ile eşleşti. Bu kritik eşleşme, Türk kadınının futboldaki azmini sahaya yansıtacağı iki maç üzerinden oynanacak. Takımımız, ilk olarak cuma günü deplasmanda Kosova ile karşı karşıya geldikten sonra, gözünü evindeki rövanş mücadelesine çevirdi. Türk futbolseverler, bu önemli karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan İzmir'de, milli coşkuyu yeniden yaşayacak.

Rövanşın adresi: Gürsel Aksel stadı

Kadın A Millî Futbol Takımı, Kosova ile olan Play-Out rövanş maçına İzmir'de çıkacak. Maçın adresi, modern mimarisi ve atmosferiyle dikkat çeken Gürsel Aksel Stadyumu olarak belirlendi. Ay-yıldızlılar, bu önemli karşılaşmayı 28 Ekim Salı günü saat 20.00’de başlatacak. İzmirli futbolseverler, millî takımlarına destek olmak ve Uluslar B Ligi'ndeki yerlerini koruma yolunda takımlarının yanında olmak için tribünleri doldurmaya hazırlanıyor.

İzmir hasreti sona eriyor

Kadın A Millî Takımımız için İzmir, özel bir anlam taşıyor zira ay-yıldızlılar, yaklaşık üç yıl aradan sonra yeniden bu coşkulu kentin seyircisiyle buluşacak. Millîler, İzmir'de son olarak yine Gürsel Aksel Stadyumu'nda, 23 Şubat 2022 tarihinde sahaya çıkmıştı. O dönem 2023 FIFA Dünya Kupası Elemeleri H Grubu mücadelesinde Sırbistan'la karşılaşan millilerimiz, şimdi Uluslar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek hayati bir maça ev sahipliği yapacak.

Kosova ile oynanacak rövanş maçı, Millî Takımımızın Uluslar B Ligi'ndeki geleceği açısından büyük önem taşıyor. Teknik heyet ve oyuncular, deplasmanda alınan sonuç ne olursa olsun, taraftar desteğiyle birlikte İzmir'de galibiyete odaklanmış durumda. Karşılaşmanın Salı akşamı prime-time saatinde oynanacak olması, futbolseverlerin maça olan ilgisini artırarak stadyumda büyük bir atmosfer yaratması bekleniyor.