Son Mühür- 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri üçüncü hafta mücadelesinde A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan deplasmanında ilk yarıda büyük bir mücadele sergiledi. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Arda Güler’den erken gol

Maçın henüz 11. dakikasında Türkiye, yıldız futbolcusu Arda Güler ile öne geçti. Hakan Çalhanoğlu’nun yaptığı asist sonrası topu ağlara gönderen genç oyuncu, Ay-Yıldızlı ekibi 1-0 öne taşıdı. Bu gol, Türkiye’nin moralini yükseltirken tribünlerde büyük sevinç yaşandı.

Bulgaristan hızlı cevap verdi

Golden yalnızca iki dakika sonra Bulgaristan, Radoslav Kirilov’un ayağından beraberliği yakaladı. Kiril Despodov’un pasında topla buluşan Kirilov, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda hata yapmadı ve skoru 1-1’e getirdi. İlk yarının geri kalan bölümü iki takımın karşılıklı ataklarıyla geçti.

Türkiye’den gol arayışları

Maçın ilerleyen dakikalarında Türkiye, baskısını artırdı. 15. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun şutunu Bulgar kaleci başarıyla kurtardı.

37. dakikada ise Zeki Çelik’in ceza sahası içinden yaptığı vuruş, savunmadan döndü. Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler yönetiminde ataklarını sıklaştıran milliler, duran toplarda da etkili olmaya çalıştı.

Bulgaristan’ın tehlikeli atakları

Ev sahibi ekip, zaman zaman hızlı hücumlarla Türkiye kalesini yokladı. 34. dakikada Ivaylo Chochev’in altı pas içerisinden çektiği şut az farkla auta gitti.

28. dakikada Radoslav Kirilov, ceza sahası dışından şut denedi ancak top dışarı çıktı. Ofsayt bayrakları ise iki takımın da hızını zaman zaman kesti; özellikle Bulgaristan, dört kez ofsayta yakalandı.

Sertlik arttı, kartlar çıktı

Mücadelenin son bölümlerinde sertlik arttı. 42. dakikada Rosen Bozhinov, 44. dakikada ise Radoslav Kirilov sarı kart gördü. Türkiye adına kart gören oyuncu olmazken, milliler topa daha fazla sahip olarak devreyi domine etti.

İlk yarı sonucu: 1-1

Hakem Luis Godinho, 45. dakikada ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Türkiye, deplasmanda daha üstün bir oyun sergilemesine rağmen soyunma odasına 1-1’lik skorla gitti.