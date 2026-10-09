Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, katıldığı bir canlı yayında kent ve ülke gündemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçişinin ardından başlayan tartışmalara değinen Şahin, Tugay’a yönelik tepkilere ve eleştirilere sert sözlerle yanıt verdi.

Siyasi tekelcilik anlayışının son bulması gerektiğini vurguladı

İzmir’in uzun yıllardır belirli çevrelerin vesayeti altında tutulmaya çalışıldığını savunan Veysel Şahin, Cemil Tugay’ın parti değiştirme kararı sonrası yaşananların bazı kesimlerin samimiyetsizliğini ortaya çıkardığını belirtti. Şahin, Tugay’ın TMMOB, Şehir Plancıları Odası ya da herhangi bir siyasi grubun tekelinde olmadığını ifade ederek, hiç kimsenin bir belediye başkanına kendi malıymış gibi baskı yapamayacağını veya tehditkar bir dil kullanamayacağını söyledi.

Tugay’a yönelik tepkilerin iki yüzlü bir tutum olduğunu savundu

Tugay’a karşı açık bir linç kampanyası yürütüldüğünü ifade eden MHP İzmir İl Başkanı, eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"Süreç boyunca 'sokağa çıkamazsın', 'yüzünü değiştir' gibi açık tehditler savruldu. Düşünce ve tercih özgürlüğünü savunduğunu iddia edenlerin bu tavrı, sergiledikleri demokratik duruşun ne kadar yüzeysel olduğunu gösterdi. Başka kentlerde yaşanan olumsuzluklara sessiz kalanlar ya da geçmişte farklı partiler arasında geçiş yapan siyasetçileri alkışlayanlar bugün hedefe koyacak isim arıyor. Bu yaklaşım tutarsızlıktan ibarettir."

Kentin biriken sorunları için Cumhur İttifakı'nın çözüm üreteceğini belirtti

İzmir’in yıllardır biriken ve çözüm bekleyen ağır sorunları olduğuna dikkat çeken Şahin; çöp toplama krizinden altyapı yetersizliklerine, trafik yoğunluğundan İzmir Körfezi’ndeki kirliliğe kadar pek çok ana başlıkta acil müdahale gerektiğini söyledi. Özellikle çöp sorununun yakın zamanda çözülmemesi halinde kentin ciddi bir sıkıntıyla yüzleşeceğini belirten Şahin, Cemil Tugay’ın Cumhur İttifakı bünyesine katılmasıyla bu sorunların aşılması yönünde önemli bir adım atıldığını ve MHP olarak üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Vatandaşları sağduyulu ve itidalli davranmaya davet etti

Yerel yönetimlerde hizmet odaklı bir anlayışın hakim olması gerektiğini vurgulayan Veysel Şahin, usulsüzlük ve liyakatsizlik iddialarının hizmet aksamalarına yol açtığını savundu. Şahin, açıklamasını tüm İzmir halkını sakin olmaya, kışkırtmalara kapılmamaya ve süreçleri demokratik olgunluk içerisinde takip etmeye davet ederek tamamladı.