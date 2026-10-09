Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin olağan meclis toplantısı 12 Ekim pazartesi günü gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında, İzmir’de basın mensuplarının belediyeye ait otoparklardan ücretsiz yararlanmasına ilişkin düzenleme yeniden ele alınacak. Daha önce yalnızca İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) üyesi ve Trafik Basın Kartı sahibi gazetecileri kapsayan uygulama genişletildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde daha önce kabul edilen düzenlemeyle, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen Trafik Basın Kartı’na sahip İGC üyelerinin belediyeye ait otoparklardan ücretsiz yararlanması öngörülmüştü. Yeni düzenlemeyle birlikte uygulamanın kapsamı değiştirilerek herhangi bir meslek kuruluşuna üyelik şartının kaldırılması gündeme geldi.

Üyelik şartı kaldırılıyor

Geçerli Trafik Basın Kartı sahibi tüm basın mensuplarının herhangi bir kurum veya meslek kuruluşuna üyelik şartı aranmaksızın otopark kullanım hakkından yararlanabilmesi öngörüldü.

Görev süresiyle sınırlandırılacak

Yeni düzenlemede ücretsiz otopark kullanımının gazetecilerin yalnızca mesleki görevleri kapsamında ve belirli bir süreyle sınırlandırılması da yer aldı. Plan ve Bütçe Komisyonu, söz konusu değişikliği oybirliğiyle uygun buldu. Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte, geçerli Trafik Basın Kartı bulunan gazetecilerin otopark uygulamasından daha geniş kapsamda yararlanmasının önü açılacak.

İlgili önerge şu şekilde;

"T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Trafik Basın Kartı sahibi İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) üyelerinin Belediyemize ait otoparklardan ücretsiz yararlandırılmasına yönelik alınan Belediye Meclisimizin 11/05/2026 tarihli ve 04.550 sayılı Kararının kapsamının; hakkaniyet ve eşitlik ilkeleri gözetilmek suretiyle, basın mensuplarının yalnızca görevleri kapsamında olmak üzere ve belirli bir süreyle otopark kullanımından yararlanabilecekleri şekilde yeniden düzenlenmesi ve T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen geçerli Trafik Basın Kartı sahibi tüm basın mensuplarının, herhangi bir kurum veya meslek kuruluşuna üyelik şartı aranmaksızın, söz konusu otopark kullanım hakkından faydalanmasını sağlayacak şekilde genişletilmesi hususunun değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna"