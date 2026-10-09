Son Mühür- CHP Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 5-19 Ekim tarihleri arasında erişime açtığı "ücretsiz okul yemeği" anketine sert tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Kılıç, okullarda derinleşen yoksulluğa ve beslenme krizine dikkat çekerek Bakanlığın anket çalışmasını eleştirdi.

"Yoksulluğu anlamak için kantinleri gözlemlemek yeterli"

Ücretsiz okul yemeği talebinin yıllardır muhalefet ve kamuoyu tarafından ısrarla dile getirildiğini vurgulayan Kılıç, Bakanlığın bu ihtiyacı tespit etmek için ankete başvurmasını gerçeklikten uzak bir adım olarak nitelendirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çağrıda bulunan CHP’li Kılıç, çocukların yaşadığı geçim sıkıntısının formlarla ölçülemeyeceğini belirtti:

"Yanınızda korumalarınız ve fotoğrafçınız olmadan bir okul kantinine gidin. Kaç çocuğun cebindeki bozuk paraları sayıp hiçbir şey alamadan geri döndüğünü, kaçının arkadaşlarına 'Acıkmadım' demek zorunda kaldığını kendi gözlerinizle görün."

"Aç karnına başarı beklenemez"

Eğitimdeki nitelik kaybı ile beslenme yetersizliği arasındaki doğrudan ilişkiye değinen Kılıç, temel ihtiyaçları karşılanmayan öğrencilerden akademik başarı beklemenin adil olmadığını ifade etti. Derse odaklanamayan bir çocuğun sorumluluğunun sisteme ait olduğunu belirten Kılıç, "Karnı zil çalan, akşam evde yemek olup olmayacağını düşünen ya da gözü arkadaşının beslenmesinde kalan bir çocuktan derse odaklanmasını bekleyemezsiniz" dedi.

Velilere Destek: "Yetersizlik Hissinin Sorumlusu Siz Değilsiniz"

Ekonomik kriz nedeniyle çocuklarının beslenme çantasını doldurmakta zorlanan ailelere de seslenen CHP Grup Başkanvekili, yaşanan tablonun sorumlusunun veliler değil, mevcut yönetim politikaları olduğunu dile getirdi. Ailelerin kendi boğazından keserek mücadele verdiğini hatırlatan Kılıç, "Sizin utanacağınız hiçbir şey yok. Bu ülkenin gerçekleriyle yüzleşmek yerine anketlerle vakit kaybedenler utanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Bir öğün yemek lütuf değil, en temel hak"

Okullardaki tek sorunun beslenme ile sınırlı kalmadığını, hijyen malzemelerine erişimde de büyük aksamalar yaşandığını vurgulayan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2026 Türkiye’sinde hala okullardaki bir öğün yemeği ve tuvaletlerdeki bir kalıp sabunu konuşmak zorunda kalıyoruz. Bir çocuğa sıcak yemek sağlamak lütuf değil, en temel haktır. Bakanlık anket süreçleriyle zaman kaybetmeyi bırakmalı; bütçe kaynağını belirleyerek ücretsiz okul yemeği uygulamasının başlama takvimini derhal kamuoyuna açıklamalıdır."

