İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması ile uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik devriye ve denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin gerçekleştirdiği saha denetimleri sırasında durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak incelemeye alındı.

Şüpheli araçta arama yapıldı

Polis ekiplerince araçta yapılan detaylı aramalarda bir miktar uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, araçta bulunan U.Ç. (30) ve B.Y. (22) isimli iki şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Adliyeye sevk edilen 2 kişi cezaevine gönderildi

Emniyetteki sorgu ve adli işlemleri tamamlanan şüpheliler U.Ç. ve B.Y., geniş güvenlik önlemleri altında Bergama Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçlamaları kapsamında tutuklanarak cezaevine teslim edildi. İlçedeki denetimlerin kararlılıkla süreceği bildirildi.