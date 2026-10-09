Son Mühür/ Beste Temel- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Seul Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Akıllı Sürdürülebilir Kentler Örgütü (WeGO) tarafından düzenlenen Smart Life Week 2026 Zirvesi’ne katıldı.

Dünyanın farklı bölgelerinden yerel yöneticiler ile teknoloji dünyasının temsilcilerini bir araya getiren organizasyonda Konak’ta yürütülen dijital çalışmaları ve akıllı şehir uygulamaları tanıtıldı.

Zirvede Başkan Mutlu’ya meclis üyeleri Cemal Küpeli, Aras Kaynarca, Hamit Mumcu ve Emrah Erol ile Dış İlişkiler Müdürü Bülent Köstem de katıldı.

""İzmir, 8500 yıllık kadim bir kent"

Program çerçevesinde düzenlenen Belediye Başkanları Forumu’nda konuşan Nilüfer Çınarlı Mutlu, kentin tarihi mirasını yeni nesil teknolojilerilerle bir araya getiren projeleri anlattı.

İzmir’in köklü birikimine dikkat çeken Mutlu; "İzmir, 8500 yıllık kadim bir kent.

Konak da bu tarihi kentin tam merkezinde. İnsanlık için yapay zeka yeni bir sayfa açarken, biz bu teknolojiyi sadece geleceği inşa etmek için değil geçmişimizi korumak için de kullanıyoruz.

Tarihi mirasımızın envanterini çıkarıyor, dijital arşivini ve üç boyut modellerini eksiksiz biçimde uyguluyoruz.

Yüksek çözünürlüklü drone sistemleriyle gerçekleştirilen fotogrametrik haritalama çalışmalarıyla Kent Dijital İkizinin oluşturulmasına katkı sağlıyoruz.

Ayrıca termal sensörlü drone sistemleriyle kentsel ısı adalarının ve enerji kayıplarını yapay zeka destekli olarak ediyoruz.

Hem tarihimizi koruyan hem de küresel ısınmaya karşı dirençli, sürdürülebilir bir kent inşa ediyoruz.

Dünyadaki iyi örnekleri yerinde incelemek ve Konak’ımızı daha adil, güvenli ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sosyal konut ve kentsel dönüşüm görüşmesi

Zirve kapasamında Seul Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel uygulamalardan sorumlu şirketi SH Corporation yetkilileriyle de görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede Seul’de yürütülen sosyal konut projeleri ile kentsel dönüşüm modelleri ele alınarak Konak'ta uygulanabilecek adımlar değerlendirildi.