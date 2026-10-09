Beste Temel / Son Mühür - Torbalı Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal yaşama daha güçlü entegre olmalarını sağlamak hedefiyle yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Özel gereksinimli çocukların motor, denge, koordinasyon ve sosyal becerilerini artırmaya yönelik hazırlanan "Temel Hareket ve Koordinasyon Eğitimi" programında kayıt süreci resmen başladı. 7 yaş ve üzeri özel çocukların faydalanabileceği eğitimlerle, çocukların bedenlerini aktif hale getirirken özgüvenlerinin de pekiştirilmesi hedefleniyor.

"Eşit bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz"

Özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetlerin artarak süreceğini belirten Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, projenin önemine vurgu yaptı. Başkan Demir, "Torbalı Belediyesi olarak engelli bireylerimizin yaşam alanlarını genişletmek, sosyal hayata daha güçlü katılmalarını sağlamak ve çocuklarımızın gelişimlerine katkı sunmak için projeler üretiyoruz. Özel çocuklarımızın ihtiyaçlarını gözeten, onların özgüvenlerini ve sosyal becerilerini destekleyen çalışmalarımızı artıracağız. Her çocuğumuzun kendisini değerli ve toplumun eşit bir parçası olarak hissetmesi için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son başvuru tarihi 15 Ekim!

Eğitime katılmak isteyen ailelerin 15 Ekim Perşembe gününe kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Müracaatların Ayrancılar Çok Amaçlı Spor Salonu veya Torbalı Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Engelli Hakları Masası’na şahsen yapılabileceği bildirildi. Programa ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların 0 232 856 66 66 numaralı Torbalı İletişim Merkezi (TİM) üzerinden yetkililere ulaşabileceği belirtildi.