Son Mühür/ Beste Temel- Türkiye’nin tek belediye hastanesi konumundaki İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, semt poliklinikleri ağıyla kent genelindeki sağlık hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda faaliyet gösteren Buca Semt Polikliniği; fizik tedavi ve rehabilitasyon, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göz ile ağız ve diş sağlığı olmak üzere beş ayrı branşta vatandaşlara teşhis ve tedavi imkanı sunuyor.

Merkezde poliklinik hizmetlerinin yanı sıra kan, idrar ve gaita analizlerinin yapıldığı bir laboratuvar ile röntgen çekimlerinin gerçekleştirildiği radyolojik görüntüleme birimi de yer alıyor. Tanı ve tetkik süreçlerinin tek bir çatı altında yürütülmesi, hastaların işlemlerini kısa sürede tamamlamasına olanak tanıyor.

Fizik tedavi ünitesinde günlük 120 hastaya bakılıyor

Poliklinikteki yürütülen çalışmalara dair bilgi veren Buca Semt Polikliniği Sorumlu Hekimi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meral Türkmen, başvuruların hastanenin resmi web sitesi üzerinden randevu sistemiyle kabul edildiğini belirtti.

Özellikle fizik tedavi birimine yüksek talep olduğunu vurgulayan Dr. Türkmen, ayakta tedavi sunan ünitede günde ortalama 120 hastaya fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması yapıldığını ifade etti.

Ulaşım için her saat başı ücretsiz servis

Hastaların merkeze erişimini kolaylaştırmak amacıyla düzenli ulaşım desteği de sağlanıyor. Eşrefpaşa Hastanesi ana binasından Buca Semt Polikliniği’ne her saat başı servis araçları kaldırılıyor. Vatandaşlar, internet üzerinden randevularını oluşturduktan sonra bu servis imkânından yararlanarak polikliniğe ulaşabiliyor.

